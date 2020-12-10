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رياضة

على هامش مران الزمالك.. تدريبات خاصة لـ محمد أشرف "روقا"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:20 م
محمد أشرف روقا
محمد أشرف روقا
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خاض محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة اليوم على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. 

وقام اللاعب بالركض حول الملعب في إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته في الركبة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق وطلائع الجيش ببطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

في سياق  آخر يجهز مسئولو نادي الزمالك، مقدمات عقود لاعبي الفريق الأبيض في الفترة الحالية لصرفها للاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي هذا من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين مع انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، في ظل رغبة مسئولي القلعة البيضاء في الفوز باللقب.

وكانت خزينة النادي انتعشت في الآونة الأخيرة بدفعة من مستحقات القلعة البيضاء لدى الشركة الراعية.

وهذا بالإضافة إلى انتظار الزمالك مبلغ 20 مليون جنيه تقريبا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد احتلال الفريق وصافة دوري أبطال أفريقيا في الفترة الأخيرة.

وكان مجلس إدارة الزمالك صرف المستحقات المتأخرة للاعبين في الآونة الأخيرة بعد توفيرها من قبل بيع بعض اللاعبين بالإضافة إلى قيمة إيجار بعض المحلات في سور النادي.
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