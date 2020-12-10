هل يؤثر اختراق بيانات لقاح كورونا على تسليمه ؟.. وكالة الأدوية الأوروبية ترد

كشفت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، عن هجمات إلكترونية استهدفت بيانات تطوير لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لموقع ""، قالت الوكالة إنها "تعرضت لهجوم إلكتروني" وبدأت تحقيقًا "مع وكالات إنفاذ القانون والوكالات الأخرى ذات الصلة"، موضحة أن بيانات فعالية وسلامة لقاح فايزر ضد كورونا قوية جدا.





وأضافت أن الهجوم الإلكتروني ضد الوكالة لن يؤثر على تسليم اللقاحات.





ومن جانبها، ذكرت شركة بايونتك الألمانية، على موقعها، أنه تم اختراق المستندات الخاصة بتطوير لقاح كورونا والتي تم تخزينها على خادم هيئة الدواء الأوروبية.





وأضافت الشركة أنها قررت نشر تفاصيل الاختراق "بالنظر إلى اعتبارات الصحة العامة الحرجة وأهمية الشفافية".





وأكدت بايونتك الألمانية أنه لم يتم اختراق أي من أنظمتها أو شركة فايزر الأمريكية التي تشاركها في تطوير لقاح كورونا.