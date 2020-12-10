بـ دانتيل .. أول صور من حفل خطوبة شدوى الحضري

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعه من الصور من حفل خطوبة شدوى الحضرى؛ ابنة عصام الحضري ، حارس مرمى منتخب مصر السابق.





وظهرت شدوى الحضري، بجمبسوت جذاب باللون الأبيض، يتميز بتفصيلة جذابة يأخذ قماش الدانتيل الشفاف مطعمة بنقشات ورسومات ناعمة تبرز جمالها.





اما من الناحية الجمالية، اعتمدت شدوى الحضري في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة للعيون التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يتناسب مع ظهورها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطريقة ناعمة وانسيابيه تبرز جمالها، ورفعت خصلات بسيطة من شعرها لتكشف جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع قرط جذاب باللون الفضي لإكمال ظهورها.