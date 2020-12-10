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أخبار العالم

أول تعليق من الإمارات على اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:30 م
ولي عهد أبو ظبي
ولي عهد أبو ظبي
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شيماء مصطفى
أعرب ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن ترحيبه بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط التطبيع مع إسرائيل.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط إستئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل". 

وأضاف أنها خطوة سيادية تساهم في تعزيز السعي المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر: "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".

وأضاف أنه وقع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس على القرار التاريخي بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال نتنياهو، اليوم الخميس، إن اتفاق التطبيع مع المغرب تاريخي، مؤكدا أنه دفعة جديدة عظيمة للسلام.
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