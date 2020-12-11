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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 11-12-2020

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 11-12-20210 ، بعد أن شهد استقرارًا منذ السبت الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

ووصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي إذ سجل نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع في بنكي "التجاري و، مصر"

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلي نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع، في بنوك "الأهلي المصري، الأهلي اليوناني، القاهرة،ABC ،العربي الافريقي الدولي". 

سعر الدولار في البنك الاهلي 

وعلى مستوي معظم البنوك بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي  و HSBC، وبلوم، وقناة السويس، والعقاري المصري العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والتنمية الصناعية، والمصرف العربي الدولي AIB، والاستثمار العربي،وقطر الوطني الأهلي QNB،  والإمارات ودبي الوطني، والبركة، والبنك الأهلي المتحد، وسايب، والإسكندرية،، والكويت الوطني NBK، والمصري الخليجي EG، ومصر إيران للتنمية، وأبوظبي التجاري، و الإسكندرية."

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " عودة،  المصرف المتحد،  المشرق، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان".

وبلغ سعر الدولار في بنك  ابوظبي الاول نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع

وجاء أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري.

وحقق الجنيه أداء جيدًا منذ بداية العام الجارى وذلك على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وآثارها الاقتصادية على كافة الأسواق خاصة الناشئة ، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 39 قرشا أمام الجنيه فى أول 11 شهرا من 2020.

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