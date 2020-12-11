مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني.. وترامب يعلن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 445 إصابة جديدة بكورونا.. و22 وفاة

نتانياهو: الاتفاق مع المغرب "ضوء عظيم آخر للسلام"

ملك المغرب يؤكد لمحمود عباس التمسك بحل الدولتين

الجيش الليبي يفرج عن الباخرة التركية مبروكة

البحرين تطرح لقاح كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع العقوبات ضد تركيا بسبب أنشطتها في المتوسط









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الجريدة" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 22 حالة وفاة و445 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104281 حالة.





وذكرت "الوطن" أن الوزارة أعلنت عن استقبال 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية، كشحنة أولى بعدما أجريت تجاربه على 3 ألاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة "باتت اعتبارا من اليوم تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء"، فيما حث البيت الأبيض "الأطراف على الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين".





وقال ترامب إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة "علاقات دبلوماسية كاملة"، مضيفًا: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".





ونقلت "القبس" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ترحيبه باتفاق إقامة علاقات كاملة مع المغرب، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ووصفه بأنه "ضوء عظيم آخر للسلام".





وذكرت "الراي" أن العاهل المغربي، محمد السادس، أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، عن تمسك بلاده بحل الدولتين.





وقالت "الوطن" إن الجيش الوطني الليبي، أعلن، أنه أفرج عن سفينة تركية اعترضت طريقها قرب ميناء درنة بعد تفتيشها واستجواب طاقمها.





وأفادت "الأنباء" بأن الحكومة البحرينية أعلنت أنها ستوفر اللقاح ضد فيروس كورونا مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين، فيما قال ولي العهد البحريني إن مملكة، في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا وفق توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ستوفر اللقاح الآمن للفيروس مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.



