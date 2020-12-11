ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد جمال يهنئ رنا سماحة بحفل زفافها

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:56 م
احمد جمال
احمد جمال
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ الفنان احمد جمال، صديقته المغنيه رنا سماحه بحفل زفافها امس  على الملحن سامر ابو طالب بأحد الفنادق النيليه. 


ونشر احمد جمال عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لرنا سماحه وزوجها وعلق قائلا "الف مبروك لسامر ورنا ربنا يسعدكم.. انا اللي على الشمال وراه ده". 


وأحيا النجم تامر حسني حفل زفاف المطربة ونجمة آراب ايدول "رنا سماحة" على الملحن سامر أبو طالب وذلك بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير. 

كان ضمن الحضور ريم البارودي ،ياسر فرج، المنتج ياسر سليم ومذيعة الراديو 9090 شيماء حافظ وعدد كبير من نجوم برنامجي آراب ايدول وستار اكاديمي منهم مينا عطا ،محمد شاهين ، محمد سراج وهايدي موسى ومهندسة الديكور فاطمة الشاذلي.

 
واشعل تامر حسني الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة وتبادل العروسان معه الغناء والصور التذكارية بطريقة ال selfie وسط أجواء من البهجة والرومانسية. 


الحفل من تنظيم ال dj  العالمي ياسر الحريري وشارك في احيائه مصطفى حجاج واحمد جمال والراقصة الاستعراضية دينا والفنان أحمد عصام الذي قدم fire show ومؤثرات بصرية خطفت انظار الجميع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خاص| رنا سماحة تحتفل بزفافها في هذا الموعد

بفستان زفاف فوق الركبة.. أول ظهور لـ رنا سماحة من يوم الحنة

رنا سماحة تستعد لحفل زفافها.. والنجوم يزفونها في الحنة

قبل ساعات من زفافها.. سر زيارة رنا سماحة لعيادة تغذية ورشاقة.. شاهد

فيديو وصور.. شاهد حفل زفاف رنا سماحة وسامر أبو طالب

قبلات وأحضان.. لحظات رومانسية في حفل زفاف رنا سماحة وسامر أبو طالب

ترشيحاتنا

بعد تحذير وزارة الصحة من خطورتها.. أعراض ما قبل الوفاة لسمكة القراضة السامة

مجهول يفجر نفسه أثناء محاولة القبض عليه بروسيا وإصابة 6 أفراد من الأمن

كدمات وجروح وتهشيم زجاج.. أبرز مشاهد الاعتداء على أيمن يونس

خاص- لجنة التخطيط بالأهلي تعتمد مشروعا جديدا لقطاع الناشئين لمواجهة ارتفاع أسعار اللاعبين

لماذا ينصح الخبراء بتناول الإفطار فور الاستيقاظ؟.. اعرف السبب

الإمارات تسجل 1196 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مبتكرة لإعادة الأشياء القديمة إلى جديدة.. وفري فلوسك

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

بعد إثارتها الجدل .. رانيا يوسف تنشر فيديو جديد لفستانها في ختام مهرجان القاهرة