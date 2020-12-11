أحمد جمال يهنئ رنا سماحة بحفل زفافها

هنأ الفنان احمد جمال ، صديقته المغنيه رنا سماحه بحفل زفافها امس على الملحن سامر ابو طالب بأحد الفنادق النيليه.









ونشر احمد جمال عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لرنا سماحه وزوجها وعلق قائلا "الف مبروك لسامر ورنا ربنا يسعدكم.. انا اللي على الشمال وراه ده".









وأحيا النجم تامر حسني حفل زفاف المطربة ونجمة آراب ايدول "رنا سماحة" على الملحن سامر أبو طالب وذلك بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير.





كان ضمن الحضور ريم البارودي ،ياسر فرج، المنتج ياسر سليم ومذيعة الراديو 9090 شيماء حافظ وعدد كبير من نجوم برنامجي آراب ايدول وستار اكاديمي منهم مينا عطا ،محمد شاهين ، محمد سراج وهايدي موسى ومهندسة الديكور فاطمة الشاذلي.





واشعل تامر حسني الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة وتبادل العروسان معه الغناء والصور التذكارية بطريقة ال selfie وسط أجواء من البهجة والرومانسية.







