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محافظات

افتتاح فرع جديد لمعامل المياه بكفر شكر

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
‎افتتح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية فرع جديد لقطاع المعامل والجودة للشركة  بمدينة كفر شكر للوقوف على جودة المياه المقدمة للمواطنين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.


جاء ذلك بحضور الدكتور على رضوان رئيس قطاع المعامل والجودة والمهندس إبراهيم الوكيل مدير فرع كفر شكر.
 
وحرص المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة علي تفقد أقسام المعمل واستمع لشرح تفصيلى من الكيميائيين بالمعمل عن مكونات المعمل والذى تم إنشائه لخدمة أهالى مدينة ومركز كفر شكر مؤكدا أنه تم تجهيز جميع المعامل الرئيسية والفرعية التابعة للشركة بأحدث الأجهزة للقيام بجميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية والبيولوجية وذلك لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات بنطاق الفرع.

وأكد مجاهد أن شركة مياه القليوبية أولت اهتماما بالغا بالمعامل لمراقبة جودة المياه المنتجة مع ضرورة الإلتزام بمطابقتها للمواصفات القياسية يأتي ذلك في ظل الاهتمام الشديد من قبل الدولة بنوعية مياه الشرب.

وشدد على ضرورة التنسيق بين معامل مديرية الصحة ومعامل الشركة والعمل كفريق واحد من أجل الصالح العام للتعرف علي نتائج العينات التي تفحص بمعامل شركة مياه الشرب حتى يتثنى اتخاذ الحلول الفورية لمعالجة أي مشكلة والوصول بها إلى المعايير القياسية العالمية وبخاصة التي حددتها منظمة الصحة العالمية وحرصا على إنتاج كوب ماء نظيف لما لذلك من مردود صحي للمواطن القليوبي.

واعرب رئيس شركة مياه القليوبية عن خالص شكره وتقديره للعاملين لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء لتقديم خدمة متميزه للمواطنين وكم طاقم العمل متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق لما هو قادم.
وكانت شركة مياه الشرب بمحافظة القليوبية قد اعلنت عن قطع المياه عن مناطق "الوكلاء والدلتا وعزبة أبو خضرة بشبين القناطر نظرا لحدوث عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500 مم بمدينة شبين القناطر.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه، على أن تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة الشرب خلال تلك الفترة ولحين عودة المياه مرة اخرى.
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