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حوادث

ضبط المتهمين بالسطو على مصنع بالشرقية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:25 م
سطو مسلح
سطو مسلح
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد المصانع بالشرقية  وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية من (رئيس حسابات بأحد المصانع - كائن بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم) أنه أثناء تواجده بمكتبه بالطابق الأول علوى بمبنى الحسابات بالمصنع فوجئ بقيام مجهولين بالدخول لمكتبه وبحوزة أحدهما سلاح نارى "فرد خرطوش" والآخر سلاح أبيض "سنجة" وإيثاقه والإستيلاء على مبلغ مالى .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى  بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص من بينهم فنى بذات المصنع – لأحدهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس).

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط  ثلاثة من المتهمين ، وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب ، وقرر أحدهم أنه نظرًا لعمله بالمصنع المُشار إليه وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه برواتب العاملين داخل مبنى حسابات الشركة عقد العزم على سرقته ، وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالإستعانة بباقى المتهمين ، حيث توجهوا للمصنع مُستقلين سيارة "مستأجرة قيادة أحدهم" حيث كان فى إنتظارهم بالمصنع محل عمله أثناء الخدمة الليلية لتأمين دخولهم وخروجهم ، وعقب وصولهم قاما إثنين منهم بالدلوف لداخله عقب إعتلاء سوره والصعود لمبنى الحسابات ، وقاما بإيثاق المجنى عليه وإستوليا على أكثر من (2 مليون جنيه) من داخل دولاب مفتوح بحجرة مُلحقة بمكتبه وإستقلوا السيارة وهربوا ، وقرر أحدهم بتحصله على مبلغ مالى من إجمالى المبلغ المالى المُستولى عليه ، وأضاف باقى المتهمين بإخفاء باقى المبلغ المالى بمنزل (شقيق المتهم الهارب - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) أمكن ضبطه .

وبمواجهته بما جاء بإعترافات المتهمين أيدها وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى  من المبلغ المُستولى - فرد خرطوش ، وعدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - السيارة المستأجرة "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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