التعليم في أسبوع| عودة الإجازات الاستثنائية في الوزارة وجهاتها بسبب كورونا .. مجلس الوزراء يوافق على تطبيق الثانوية التراكمية من العام القادم.. وشوقي ينفي إلغاء نظام «أبناؤنا في الخارج»

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الكتاب الدوري الذي أصدرته الوزارة مؤخرا بشأن الإجازات الاستثنائية المرتبطة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، يخص فقط ديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها ولا علاقة له بالمدارس أو المعلمين أو الإداريين في المحافظات.

وبرر وزير التربية والتعليم ذلك قائلا إن ادارة التعليم في مصر لا مركزية، وبالتالي كل محافظ يحق له أن يطبق في محافظته القرار المناسب بما يناسب ظروف التعليم في محافظته.

وخلال الاسبوع نفسه .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق قناة مدرستنا 2 ، القناة الثانية من مجموعة قنوات "مدرستنا" التعليمية، والتي تقدم برامج تعليمية بإشراف وزارة التربية والتعليم لطلاب المرحلة الثانوية ومراحل التعليم الجديد 2.0 (الصف الأول حتى الثالث الابتدائي).

بالإضافة إلى برامج تعليمية لأولياء أمور الطلاب في نظام التعليم الجديد 2.0 (من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي) كى يتمكنوا من توجيه أبنائهم في المنزل.

وقالت وزارة التربية والتعليم: تقدم قناة مدرستنا 2 محتوى تعليمي للمرحلة الثانوية، يشرح كيفية فهم نواتج التعلم من خلال استخدام منصات بنك المعرفة المصري المختلفة وكذلك للتعرف على أنماط الأسئلة الجديدة، بالإضافة إلى برامج تعليمية لأولياء أمور الطلاب في نظام التعليم الجديد 2.0 (من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي) كى يتمكنوا من توجيه أبنائهم في المنزل.

وتستهدف قناة مدرستنا 2 طلاب المرحلة الثانوية لذلك تختلف فلسفة البرامج المقدمة لتخاطب احتياجات هذه الفئة العمرية والتي تختلف بطبيعة الحال عما يتم تقديمه علي القناة الأولي من مجموعة مدرستنا من حصص مباشرة.





وتعتمد قناة مدرستنا 2 على مساعدة الطلاب في الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة بالإضافة إلى تيسير فهم اسئلة التقويم والامتحان والقاء الضوء علي كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.





وفي نفس الاسبوع .. وافق مجلس الوزراء على تعديل قواعد امتحانات الثانوية العامة ، ليتم تطبيق نظام الثانوية التراكمية ، لتصبح الثانوية العامة رسميا 3 سنوات... وفيما يلي شرحا وافيا لنظام الثانوية التراكمية الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء :





* يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية





* يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له .





* يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم





* يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".





* يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيا





* يجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.





* يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة





* يصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي".





* يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".





* يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين





* يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها





* تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا





* يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.





* إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين





* يجوز للطالب الذي رسب في مادة أو مادتين التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".





* لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".





* يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة ( 28) يعمل بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه".





و اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النظام التراكمي للثانوية العامة لن يطبق بأثر رجعي ، و بالتالي سيبدأ تطبيقه على طلاب الصف الاول الثانوي في العام الدراسي القادم 2021/2022 .





وقال وزير التربية والتعليم : نظام الثانوية التراكمية لن يطبق على الطلاب الملتحقين بالثانوية العامة هذا العام





وأضاف وزير التربية والتعليم : عدد الامتحانات سيتقرر لاحقا بعد العرض على المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي ، مشيرا إلى أن القانون يتيح للوزارة تطبيق النظام التراكمي في المستقبل ، وتعدد الفرص .





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : سوف نعلن التفاصيل لاحقا بعد اقرار التعديل بمجلس النواب.





و أكد ائتلاف معا نستطيع الذي يضم بداخله عددا من اولياء أمور طلاب المدارس في مصر عبر فيس بوك ، أنه قد تلقى عشرات الاستفسارات بشأن مدى صحة الخبر المتداول بشأن إلغاء نظام ابناؤنا في الخارج الذي يتعلم بموجبه الطلاب المصريين المغتربين المقيمين خارج مصر المناهج المصرية ، خصوصا ان هذا الخبر المتداول حدد إلغاء هذا النظام تحديدا لطلاب الثانوية العامة التراكمية الجديدة المقرر تطبيقها من العام الدراسي القادم .





وأوضح الائتلاف أن هذه الأقاويل والأحاديث انتشرت على السوشيال ميديا بين "أبنائنا في الخارج" ، مما أثار البلبلة والقلق بين أولياء امور الطلب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج .





وأعلن ائتلاف معا نستطيع أنه قد تواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، للوقوف على مدى صحة هذا الخبر ، لحسم الجدل السائد بين بعض اولياء الامور بهذا الشأن .





وأوضح ائتلاف معا نستطيع أن وزير التربية والتعليم عبر عن استيائه الشديد من هذا الخبر الكاذب ، وعلق قائلا : "ا لسوشيال ميديا تتداول إشاعات ليل نهار وكلها اجتهادات غير رسمية .





وأضاف وزير التربية والتعليم في تعليقه : لم نقل شيئًا عن أبناؤنا في الخارج ، ولسنا مسؤولون عن هذه الاجتهادات.





و وجه وزير التربية والتعليم رسالة لجميع اولياء الامور قائلا : انتظروا ما تعلنه الوزارة فقط في الوقت المناسب





هذا ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان نظام الثانوية العامة الجديد وتفاصيل تطبيقه على أبنائنا في الخارج في وقت لاحق ، بعد الإعداد له والإنتهاء من التفاصيل الكاملة





و افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة مواد الفنون.





وخلال مراسم الإفتتاح أكد الدكتور طارق شوقي، على مدى أهمية التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتوفير نظام تعليمي يُمَكّن الطلاب من اكتساب ما يلزم من تقنيات ومهارات وقيم ومعارف مختلفة، تؤثر إيجابيًا على تشكيل وعي وسلوك أفراد المجتمع.





وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة؛ لإدراج المزيد من المدارس التي تعمل على ثقل قدرات الطلاب في مختلف المجالات الفنية والثقافية، واكتشاف الموهوبين ودعمهم.





وأضاف شوقي أن مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، تُعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة فى مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية فى كل مجالات الفنون، لافتًا إلى أن المدرسة تعمل على تطبيق سبل حديثة ومتنوعة في شرح المواد الدراسية، وذلك من خلال استخدام الجانب الفني والثقافي عن طريق عرض فيديوهات تفاعلية ومسرحيات ومقطوعات موسيقية، لضمان تطبيق نظام التعليم التفاعلي الذي يزود الطلاب بالمعارف والمهارات المختلفة وينمي حثهم الإبداعي والفني، ذلك بالإضافة إلى تطبيق الجانب العملي من خلال تدريب الطلاب بورش ومسارح أكاديمية الفنون، ليكون مؤهل بشكل كامل للعمل في مختلف المجالات الفنية.





وفي سياق متصل، شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة إيناس عبد الدايم، في افتتاح مجموعة من المشروعات الثقافية بأكاديمية الفنون، والتي تتضمن متحف الفنون الشعبية، بالإضافة إلى خمس مكتبات وهم مكتبة إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومكتبة إصدارات الهيئة العامة المصرية للكتاب، ومكتبة إصدارات صندوق التنمية الثقافية، وكذلك مكتبتي إصدارات دار المعارف وإصدارات المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة.





وخلال الاسبوع ايضا .. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه استمرارا لمسيرة تطوير منظومة تطوير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، تم طرح تطبيق إلكتروني للمعلمين لتسجيل بيانات المرشحين للعمل رئيس لجنة سير ، و مراقب أول ، و رئيس مركز توزيع كراسات امتحان.









ويمكن لمن يهمه الامر تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الدخول على الرابط التالي :





وبمجرد الدخول على الرابط سيكون مطلوبا من المرشح اتباع الخطوات التالية :

*ادخال كود المعلم

* ادخال الرقم القومي

* ادخال كلمة السر