ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الأبرز.. تشريعية النواب تنظر عددا من الاتفاقيات الأسبوع الجاري

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا الأسبوع الجاري، لمناقشة طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية ،ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الآمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ،والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 ،وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.





كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض "وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفاته المنظم الرئيسى المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020 .





وتناقش اللجنة أيضا فى اجتماعها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020 ،وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.





ويناقش الاجتماع قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الافريقي رقم لعام ٢٠٢٠ المعتمد بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٩ بشات التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق و على اداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ ٢ دولار اميركي





كان مجلس النواب قد رفع جلساته فى أول نوفمبر الماضى بعد الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد، فضلا عن الموافقة على عدد من مشروعات القوانين بعضها نهائيا، و14 اتفاقية.





ودعا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أعضائه للاجتماع ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر.