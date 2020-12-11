بارقة أمل لمرضى السرطان.. باحثان مصريان يكتشفان دور الطفرات الوراثية في تشكيل المرض

ارتبطت مصر تاريخيًا بسرطان المثانة، نتيجة لانتشار وباء البلهارسيا في السابق، وحاليًا لا يزال سرطان المثانة من أكثر الأورام انتشارًا في مصر، ولكن فريقا بحثيا بكلية طب ويل كورنيل يشارك به باحثان مصريان، الدكتور بيشوي فلتس والدكتور كيرلس شهدي، استطاعا نشر دراسة مهمة في مجلة "نيتشر للمراسلات" عن الجينوم الوراثي لسرطان المثانة.





يؤسس البحث طريقة جديدة لاكتشاف دور الطفرات الوراثية في سرطان المثانة، يحاول إجابة أحد أهم الأسئلة الأساسية في بيولوجيا السرطان كيف تتداخل الطفرات الوراثية مع الطفرات المكتسبة لتقود عملية التحول الكبير في الخلية الطبيعية لخلية سرطانية ومن ثم لخلية أكثر عنفًا قابلة للانتشار. ‎





ويقدم البحث لأول مرة تفسير قابل للتجربة والتطبيق ‎للعلاقة المعقدة بين الطفرات الجينية الموروثة والأخرى المكتسبة في تشكيل جينوم السرطان.





واحتوت الدراسة على تحليل كم مهول من التكوين الجيني لكل من، 478 مريضا بسرطان المسالك البولية (بإجمالي 1033 عينة من الورم الأولي والأورام المنتشرة وعينات سليمة) و11035 شخص طبيعي لم يصب بالسرطان من قبل و10420 مريض بأنواع سرطانية أخرى.





وخلال الدراسة تم استخدام الجيل الحديث من تقنية قراءة التتابعات الجينية لدراسة هذه العينات. قام الباحثون بتطوير كثير من الخوارزميات والتحليل الإحصائي لوضع تعريف محدد لنوع الطفرات الوراثية التي تؤثر فعلًا على وظيفة الجين.





وقال الباحث كيرلس شهدي في بيان صحفي له:" يقاس صدق النظرية بصدق تنبؤاتها، لو كانت الطفرات الموروثة التي تم اكتشافها لها تأثير مدمر لجينات هامة لعمل الخلية، لذا أولًا لابد أن نجد هذا جلّي في التركيب ثلاثي الأبعاد للبروتينات الناتجة من هذه الجينات، ثانيًّا كان لزامًا أن نجد أن معدل الأليل الطافر (للتبسيط هو نسبة النسخ التي تحمل الطفرة مقارنة بالنسخ السليمة) أكثر وفرة في الخلايا السرطانية مقارنة بالخلايا الطبيعية.





‎وأضاف أنه في واقع الأمر بالإضافة لذلك وجد الباحثون أن معدل الأليل يزداد من خلايا السرطان في المثانة إلى الخلايا المنتشرة لأعضاء أخرى مثل الغدد الليمفاوية والكبد، مما يثبت أن هذه الطفرات تقود انتشار سرطان المثانة".





وتابع أن هذه الطريقة ستفتح الطريق لاختبار أفضل للأدوية التي تستهدف الطفرات الجينية مثل مثبطات البارب والعلاج المناعي وستحسن من وسائل الوقاية.





أعادت الدراسة تعريف "الوراثة في السرطان" من مجموعة طفرات مختلفة التأثير الوظيفي في جينات معينة مثل جين البراكا 1و 2 السائد في سرطان الثدي ، إلى طفرات محددة التأثير الوظيفي كما بيّنها البحث تأثر في كل الجينات المتعلقة بالسرطان سواء لها تاريخ وراثي ناجز أم لا، أنه نوع الطفرة بتأثيرها المحدد وليس "الجين" بشكل عام هو الذي يحدد شكل تطور السرطان.





فالمفهوم الذي سيعتمد على "الجين" بشكل عام سيكشف عن حفنة من الجينات التي تتأثر بعدد كبير من الطفرات الموروثة المختلفة مثل البراكا 1 و 2 والتي من السهل اكتشافها احصائيًّا لكن سيهمل مئات من الطفرات المدمرة في جينات أخرى يصعب أثبات تأثيرها احصائيًا، البحث هو الخطوة الأكبر للتخلص من الجملة المربكة لكل طبيب في تقرير الفحص الوراثي "طفرة غير محددة الأهمية".





قدم البحث الذيل الطويل للتطّفر الموروث الذي يشمل طفرات نادرة الحدوث لكنها ككل تحدث في معظم مرضى السرطان.





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جدير بالذكر أن الدكتور بيشوي فلتس تخرج في كلية الطب بجامعة اسيوط وبعد انهائه زمالة طب الأورام بكلية طب ويل كورنيل وتدريب في معمل الدكتور مارك روبن حصل على لقب أستاذ مساعد ومعمل خاص يحمل اسمه، ويعمل الدكتور فلتس مديرًا لأبحاث سرطان المثانة بمعهد انجلاندر للطب الدقيق.





التحق الدكتور كيرلس سمعان شهدي بقسم طب الأورام بكلية طب ويل كورنيل بعد حصوله على منحة زمالة الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام كأول طبيب مصري يحصل على هذه المنحة، أيضًا يعمل الدكتور شهدي بقسم علاج الأورام بكلية طب قصر العيني.



