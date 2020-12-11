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مكافحة كورونا: اختيارنا لـ اللقاح الصيني أساسه الأمان أكثر من الفاعلية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:00 م
لقاح كوفيد19
لقاح كوفيد19
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عادل نصار
كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، عن الأسباب الرئيسية لاختيار مصر اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال في حوار لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة أم بي سي مصر، اليوم الجمعة، إن اختيار لقاح الصيني جاء لعدة أسباب أهمها على الإطلاق أن أساسه الأمان وأكثر فاعلية، مضيفا أن اللقاح الصيني لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكن تكون الأعراض خفيفة، وتم تجربته في 45 دولة.

وقال حسني، مصر ستحصل على دفعات متتالية من اللقاح الصيني في أقرب وقت لحصول جميع المواطنين عليه، مضيفا أن بعض الذين حصلوا على اللقاح الصيني أصيبوا بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة جدا.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، أن اختيارنا للقاح الصيني أساسه الأمان أكثر من فعالية، لافتا إلى أن مدة لقاح كورونا الصيني عام كامل في الجسم.

وأشار حسني، إلى أن الدراسات مازالت تتم على اللقاح الصيني لمعرفة تأثيره، مؤكدا انه خلال أيام قليلة سيتم الاعلان عن تجارب اللقاح الصيني في مصر ونتوقع أن تكون أفضل من نظيرتها في الخارج.

وتابع حسام حسني، أن 14% ممن أجريت عليهم تجارب اللقاح الصيني أصيبوا بالمرض ولكن بأعراض خفيفة جدا.
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