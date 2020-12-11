مكافحة كورونا: اللقاح الصيني أكثر أمانًا مقارنة بنظيريه الروسي والأمريكي

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، تفاصيل جديدة في لقاح كورونا الصيني.





وقال حسام، في حوار لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة أم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إنه لم نصل حتى الأن إلى الدواء الشافي من كورونا ولكن وصلنا إلى بروتوكولات علاج تصل إلى نسبة شفاء جيدة.





وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، أن بعض الذين حصلوا على اللقاح الصيني أصيبوا بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة جدا، لافتا إلى أن اللقاح الصيني لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكن الأعراض تكون خفيفة جدا وتم تجريبه في أكثر من 45 دولة حول العالم.





وأكد حسام، أن اللقاح الصيني الأكثر أمانًا بالمقارنة بنظيريه الروسي والأمريكي، مشيرا إلى أن 14% ممن أجريت عليهم تجارب اللقاح الصيني أصيبوا بالمرض ولكن بأعراض خفيفة جدا.







