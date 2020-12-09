طبيب بالمستشفى الملكي فى لندن: مرضى الحساسية الشديدة يجب ألا يتلقون لقاح فايزر

قال أحمد المشتت الطبيب في المستشفي الملكي في لندن، إن آلاف من الأشخاص تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وهو "فايزر"-"بيو إن تك"، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة يجب ألا يتلقوا اللقاح، بعد أن عانى اثنان من موظفي خدمة الصحة الوطنية من الحساسية.
وأضاف المشتت، في حديثه لقناة "الغد"، أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة يحملون في حقائبهم أدوية الحساسية، وهذه حالات طارئة، موضحا أن هيئة الدواء في بريطانيا تأخذ الموضوع على محمل الجد.
وشدد على أنه لابد ألا يتلقى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة اللقاح في الوقت الحالي، لافتا إلى أن اللقاح أمن ولا توجد شكوك حوله وسلامته بعد الاختبارات التي أجريت عليه.
وأكد المشتت، أن أي دواء يحمل بعض المضاعفات، مؤكدا أن نسبة أمن اللقاح ليست مطلقة 100%، لكن هناك بعض الفوائد له خلاف أعراضه الجانبية، لكن فوائده أكثر.
وشدد على أن فيروس كورونا، مرض شرس وقاتل، مطالبا بعدم التساهل معه واتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضده.
واضاف أن اللقاح وهو المنفذ الآمن للخروج من الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا.
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