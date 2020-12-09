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توك شو

طبيب بالمستشفى الملكي فى لندن: مرضى الحساسية الشديدة يجب ألا يتلقون لقاح فايزر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال أحمد المشتت الطبيب في المستشفي الملكي في لندن، إن آلاف من الأشخاص تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وهو "فايزر"-"بيو إن تك"، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة يجب ألا يتلقوا اللقاح، بعد أن عانى اثنان من موظفي خدمة الصحة الوطنية من الحساسية.

وأضاف المشتت، في حديثه لقناة "الغد"، أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة يحملون في حقائبهم أدوية الحساسية، وهذه حالات طارئة، موضحا أن هيئة الدواء في بريطانيا تأخذ الموضوع على محمل الجد.

وشدد على أنه لابد ألا يتلقى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة اللقاح في الوقت الحالي، لافتا إلى أن اللقاح أمن ولا توجد شكوك حوله وسلامته بعد الاختبارات التي أجريت عليه.

وأكد المشتت، أن أي دواء يحمل بعض المضاعفات، مؤكدا أن نسبة أمن اللقاح ليست مطلقة 100%، لكن هناك بعض الفوائد له خلاف أعراضه الجانبية، لكن فوائده أكثر.

وشدد على أن فيروس كورونا، مرض شرس وقاتل، مطالبا بعدم التساهل معه واتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضده.


واضاف أن اللقاح وهو المنفذ الآمن للخروج من الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yHdcCag5tmo&fbclid=IwAR1jB8rhQxocpm50eZNkhKnkpqJRu4L6RSWIGulP_LzP1yZNBmGdUO7yVBY

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