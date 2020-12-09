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توك شو

أخبار التوك شو| وزير التعليم يحدد دفعة الثانوية المعدلة.. عوض تاج الدين يزف بشرى عن موعد وصول لقاح كورونا.. طارق الشناوي يفجر مفاجأة بشأن تحرش مخرج بفتاة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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عادل نصار
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم تهدف لتحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه سيتم بدء تنفيذ قانون التعليم لتحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة من سبتمبر 2021 على الطلاب اللي دخلوا أولى ثانوي والموجودين اليوم لا ينطبق عليهم.

كشف سامي عبد التواب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، تفاصيل إطلاق مبادرة السكة أمان لمكافحة التحرش.
وقال عبد التواب في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن المبادرة تهدف إلى تمكين المرأة من التنقل بحرية وأمان داخل وسائل المواصلات، وتشجيعها على استخدام المواصلات العامة.


تقدم الإعلامي أحمد موسى، بالشكر لدولة الكويت وقيادتها، لتدخل لحل الأزمة الخليجية، مؤكدا أن قطر تحرج أي طرف يتدخل لحل الأزمة في الخليج.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، ان مصر علي تواصل تام ومستمر مع المؤسسات العالمية الخاصة بإنتاج لقاح فيروس كورونا وتم التعاقد بالفعل علي وصول لقاحات فيروس كورونا الي مصر لافتا الي ان اللجان العلمية تدرس بعناية شديدة جميع اللقاحات المتاحة وكيفية وصولها الي مصر .

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن اجتماع المجموعة الطبية المسئولة عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء كان يدور حول التأكد من القرارات التي اتخذت في اجتماع المجموعة السابق بشأن التجهيزات من الأدوية والبروتوكولات العلاجية والطواقم الطبية أن تكون جميعها في حيز التنفيذ بشكل ميداني من جاهزية المستشفيات في التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.

قال محمد إبراهيم، والد يوسف محمد إبراهيم فياض، طالب جامعة سيناء، المتوفى بفيروس كورونا، إن نجله خرج من المنصورة إلى الجامعة لأداء الامتحانات من المنزل سليما ولم يكن مصابًا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن نجله ولم يكن  به مرض مزمن كما ادعوا._ حسب تصريحات رئيس الجامعة. 

قال الناقد الفنى طارق الشناوي، إن هناك اتهامًا لـ مخرج بالتحرش بإحدى المشاركات في مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 42، موضحًا أنه لا يستطيع اتهام المخرج حتى يتم التحقيق والإدانة.

قال زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، إنه سيتم الإعلان قريبًا عن اكتشافات أثرية خاصة بالمك سقنن رع، موضحًا أن "سقنن رع" هو الذي أنهى احتلال الهكسوس، لمصر وكان ملكًا عظيمًا.

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر على دراية بما يدور من جهود لرأب الصدع بين الرباعية وقطر مشيرا إلى أن مصر تتابع الجهود المشكورة لدولة الكويت للتقريب بين الدول العربية وتأمل دائما أن يتم رأب الصدع بين الدول العربية ومصر تعمل دائما على تعزيز التعاون العربي 

قال  السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن من يدعي  وجود ألاف الموقوفين  والمعتقلين في مصر عليه أن يقدم اسمائهم  بالبيانات ولكن  ما نسمعه كلام مرسل.

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه تم عقد اجتماع اليوم، وتم تحديث البروتوكول الخاص بعلاج مصابي فيروس كورونا، مؤكدًا أن الجميع فى مصر على اتم الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا. 

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الثلاثاء مقطع فيديو سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يقف في انتظار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه.
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