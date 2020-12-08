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وزير الخارجية: أي اتفاق مع قطر يجب أن يتضمن عدم التدخل في شئون الدول.. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:54 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
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إبراهيم القادري
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر على دراية بما يدور من جهود لرأب الصدع بين الرباعية وقطر مشيرا إلى أن مصر تتابع الجهود المشكورة لدولة الكويت للتقريب بين الدول العربية وتأمل دائما أن يتم رأب الصدع بين الدول العربية ومصر تعمل دائما على تعزيز التعاون العربي .
وأضاف سامح شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن  اي اتفاق مع قطر لابد أن يراعي عدم التدخل في شئون الدول الداخلية اذا ما تم اتفاق يحقق مصالح مصر ودول الرباعية سيكون تطورا مهما مشددًا على أن مصر تسعى  لاتفاق يراعي حسن الجوار والتضامن  العربي بين الدول العربية  قائلًا :  نسعى لاتفاق يراعي حسن الجوار والتضامن العربي بين الدول العربية واضح المعالم ". 

وأوضح سامح شكري ً :"  سوف نرى  مانصل إليه من إتفاق  يحقق مصالح مصر وكافة أطراف الدول الرباعية فاذا ما تم اتفاق يحقق مصالح مصر ودول الرباعية سيكون تطورا مهما  ونثمن  كثيرًا جهود دولة الكويت والقيادة الكويتية  ".

وتابع سامح :  " المباحثات تناولت القضايا الإقليمية والتعاون بين البلدين " مشددًا على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا اتسمت بالحفاوة البالغة و كانت  الزيارة معبرة  عن تقدير كل دولة للأخرى نا

ونفى أن يكون قد تم توقيع اتفاق بين مصر وفرنسا لإطلاق قمر صناعي جديد كما تم تداوله  قائلا: " :من ضمن مجالات  التعاون القائمة بين مصر وفرنسا هي مجالات تقنيات الفضاء والتعاون مستمر لاهميته ولتعزيز القدرات المصرية  وله مناحي كثيرة ونطمح لمزيد من  التعاون  لكن  لم يتم توقيع اتفاق بين مصر وفرنسا لإطلاق قمر صناعي جديد".

وحول مباحثات الازمة الليبية  التي تمت قال الوزير سامح شكري أن  الاتصال والتشاور بين مصر وفرنسا حول القضية الليبية قائم ومستمر سواء عبر الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين وأيضًا في الزيارة الاخيرة حيث كان هناك إهتمام بالاوضاع في ليبيا خاصة في ظل إنعقاد منتدى الحوار الليبي القائم .

وحول التحرشات  التي يشهدها إقليم المتوسط وإمكانية وجود تنسيق عسكري قال الوزير : " بالتأكيد هناك تنسيق وإطلاع على السياسات التي تنتهجها  كلا من الدولتين ومصر وفرنسا لديهما  تعاون  مستمر لاسيما في مجال تعزيز القدرات العسكرية لكل منها  فالمناورات البحرية المشتركة التي جرت مؤخرًا تأتي في هذا الاطار لرفض  أي نوع من الاستفزازات  .
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