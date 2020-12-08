وزير الخارجية: أي اتفاق مع قطر يجب أن يتضمن عدم التدخل في شئون الدول.. فيديو

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر على دراية بما يدور من جهود لرأب الصدع بين الرباعية وقطر مشيرا إلى أن مصر تتابع الجهود المشكورة لدولة الكويت للتقريب بين الدول العربية وتأمل دائما أن يتم رأب الصدع بين الدول العربية ومصر تعمل دائما على تعزيز التعاون العربي .
وأضاف سامح شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن اي اتفاق مع قطر لابد أن يراعي عدم التدخل في شئون الدول الداخلية اذا ما تم اتفاق يحقق مصالح مصر ودول الرباعية سيكون تطورا مهما مشددًا على أن مصر تسعى لاتفاق يراعي حسن الجوار والتضامن العربي بين الدول العربية قائلًا : نسعى لاتفاق يراعي حسن الجوار والتضامن العربي بين الدول العربية واضح المعالم ".
وأوضح سامح شكري ً :" سوف نرى مانصل إليه من إتفاق يحقق مصالح مصر وكافة أطراف الدول الرباعية فاذا ما تم اتفاق يحقق مصالح مصر ودول الرباعية سيكون تطورا مهما ونثمن كثيرًا جهود دولة الكويت والقيادة الكويتية ".
وتابع سامح : " المباحثات تناولت القضايا الإقليمية والتعاون بين البلدين " مشددًا على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا اتسمت بالحفاوة البالغة و كانت الزيارة معبرة عن تقدير كل دولة للأخرى نا
ونفى أن يكون قد تم توقيع اتفاق بين مصر وفرنسا لإطلاق قمر صناعي جديد كما تم تداوله قائلا: " :من ضمن مجالات التعاون القائمة بين مصر وفرنسا هي مجالات تقنيات الفضاء والتعاون مستمر لاهميته ولتعزيز القدرات المصرية وله مناحي كثيرة ونطمح لمزيد من التعاون لكن لم يتم توقيع اتفاق بين مصر وفرنسا لإطلاق قمر صناعي جديد".
وحول مباحثات الازمة الليبية التي تمت قال الوزير سامح شكري أن الاتصال والتشاور بين مصر وفرنسا حول القضية الليبية قائم ومستمر سواء عبر الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين وأيضًا في الزيارة الاخيرة حيث كان هناك إهتمام بالاوضاع في ليبيا خاصة في ظل إنعقاد منتدى الحوار الليبي القائم .
وحول التحرشات التي يشهدها إقليم المتوسط وإمكانية وجود تنسيق عسكري قال الوزير : " بالتأكيد هناك تنسيق وإطلاع على السياسات التي تنتهجها كلا من الدولتين ومصر وفرنسا لديهما تعاون مستمر لاسيما في مجال تعزيز القدرات العسكرية لكل منها فالمناورات البحرية المشتركة التي جرت مؤخرًا تأتي في هذا الاطار لرفض أي نوع من الاستفزازات .