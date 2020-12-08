توجيه رئاسي .. التعليم العالي تزف بشرى حول حصول مصر على لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن اجتماع المجموعة الطبية المسئولة عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزارء كان يدور حول التأكد من القرارات التي أتخذت في اجتماع المجموعة السابق بشأن التجهيزات من الأدوية والبروتوكلات العلاجية والطواقم الطبية أن تكون جميعها في حيز التنفيذ بشكل ميداني من جهزية المستشفيات في التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.





وأضاف «عبد الغفار» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن هناك خطوات علي الارض تم اتخاذها وهناك اتفاقيات تم توقيعها مع المجموعة العالمية لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ومنظمة الصحة العالمية لتأمين حصة لمصر من اللقاحات الأكثر قربا الذي واحد من تلك اللقاحات أخذ موافقة من المملكة المتحدة البريطانية.





وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك توجيه رئاسي واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية أن يتم تأمين حصة المواطن المصري وحصة الدولة المصرية من اللقاحات.





ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه منذ اللحظة الأولى لإعلان إنتاج لقاحات ضد كورونا، والدولة المصرية، تتابع الاتصالات والمفاوضات لتوفيره فى مصر، واللقاحات التى سوف تنتج تدريجيا، لن تكفي سكان العالم فى وقت واحد، ولكنها ستأتي تباعا.





وأضاف تاج خلال برنامج حديث القاهرة على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن هناك لقاحات من أوروبا وأمريكا والصين، وهناك مؤسسة علمية وتنظيمية تراقب وتدعم وتوفر هذه اللقاحات بحيث يكون لديها دعم مالى، لتتمكن من منح اللقاحات مجانا للدول الفقيرة، ونحن لدينا اتفاق مكتوب وموقع مع أكثر من منظمة، لتوفير كميات من هذه اللقاحات لجمهورية مصر العربية.





وتابع تاج الدين، هناك شفافية كاملة، وسوف تعلن كمية اللقاحات التى ستصل مصر، ، والأكثر عرضة للمرض سيكون لهم الأولوية، ومتفق عليهم عالميا، مثل الطواقم الطبية.





وأشار إلى أن اللقاح الذى سيأتى لمصر سيكون جاهزا، ولكن فى مصر هناك تفكير فى التصنيع، وهذه اللقاحات لا تعطى مناعة كاملة، ولكنها تقى بعض الفئات من الإصابة، وتقلل تداعيات المرض لآخرين، وتطعيم الأنفلونزا الموسمية لا يعطي مناعة كاملة.