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والد الطالب المتوفى بكورونا يكذب الجامعة على الهواء: أصيب هناك

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال محمد إبراهيم، والد يوسف محمد إبراهيم فياض، طالب جامعة سيناء، المتوفى بفيروس كورونا، إن نجله خرج من المنصورة إلى الجامعة لأداء الامتحانات من المنزل سليما ولم يكن مصابًا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن نجله ولم يكن  به مرض مزمن كما ادعوا._ حسب تصريحات رئيس الجامعة. 

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن نجله دخل خلف طالب أدى الامتحان وكان مصابا بفيروس كورونا ؛ موضحا أنه عقب ذلك بدأ يشعر بالإعياء، متابعا: "بعدها ابني بدأ يتعب بسبب انتقال العدوى إليه".
 
وتابع محمد إبراهيم: "التعب بدأ يظهر عليه كثيرًا فى الامتحان الثانى وخلال اليومين كان يتوجه إلى الكلية بسبب طلب مسئول وهناك زميل لابنى أصيب".

فيما قالت سارة يوسف، والدة يوسف فياض، طالب جامعة سيناء المتوفى بفيروس كورونا، إن ابنها لم يكن مصابًا بأى أمراض مزمنة كما ادعى البعض، مؤكدة أن نجلها لم يخبرها بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وليلة الوفاة تحدثت معه عبر الفيديو.

تصدر هاشتاج #يوسف_فياض_مات، التريند على تويتر ليكون الأكثر تداولًا في مصر، وسط حالة من الغضب بين المتابعين، وتعود القصة لطالب بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي في جامعة سيناء فرع القنطرة، يدعي يوسف محمد فياض، أعلنت الجامعة، الإثنين، وفاته في منشور لها على صفحته الرسمية على «فيس بوك».
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