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مرأة

بعد عقد قرانها.. شاهد | أجرأ إطلالات بشرى التي أثارت الجدل الفترة الأخيرة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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رنا عصمت

شاركت المطربة بشرى صورا من كتب كتابها على رجل الأعمال سالم هيكل وقامت بنشر صورتهما عبر الأستوري الخاص بحسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بشري بإطلالة خلابة وجذابة للغاية، وهو ما أبرز من رقة وجمالها.


وتتميز الفنانة بشرى بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات جريئة ومثيرة وانيقة تخطف بها الأنظار.


وظهرت بشرى وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون الأبيض من الدانتيل من الجزء العلوي له، بأكمام طويلة ، واختارت حذاء جلد باللون الذهبي، وهو ما أبرز من رقة وجمالها الخلاب.


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وتركت بشرى خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها تسريحة الويفي والتي تناسبت مع تفاصيل إطلالتها.


فيما اختارت بشرى ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار أحمر الشفاه باللون الكشميري مع إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود و السموكي ايز الناعم، والماسكرا.

بعد عقد قرانها.. شاهد | أجرأ إطلالات بشرى التي أثارت الجدل الفترة الأخيرة
بعد عقد قرانها.. شاهد | أجرأ إطلالات بشرى التي أثارت الجدل الفترة الأخيرة
بعد عقد قرانها.. شاهد | أجرأ إطلالات بشرى التي أثارت الجدل الفترة الأخيرة
بعد عقد قرانها.. شاهد | أجرأ إطلالات بشرى التي أثارت الجدل الفترة الأخيرة
بعد عقد قرانها.. شاهد | أجرأ إطلالات بشرى التي أثارت الجدل الفترة الأخيرة
بعد عقد قرانها.. شاهد | أجرأ إطلالات بشرى التي أثارت الجدل الفترة الأخيرة
بعد عقد قرانها.. شاهد | أجرأ إطلالات بشرى التي أثارت الجدل الفترة الأخيرة
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