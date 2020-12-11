بعد عقد قرانها.. شاهد | أجرأ إطلالات بشرى التي أثارت الجدل الفترة الأخيرة

شاركت المطربة بشرى صورا من كتب كتابها على رجل الأعمال سالم هيكل وقامت بنشر صورتهما عبر الأستوري الخاص بحسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بشري بإطلالة خلابة وجذابة للغاية، وهو ما أبرز من رقة وجمالها.







وتتميز الفنانة بشرى بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات جريئة ومثيرة وانيقة تخطف بها الأنظار.

وظهرت بشرى وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون الأبيض من الدانتيل من الجزء العلوي له، بأكمام طويلة ، واختارت حذاء جلد باللون الذهبي، وهو ما أبرز من رقة وجمالها الخلاب.

