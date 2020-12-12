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منوعات

بعد 51 عاما.. خبراء دوليون يتوصلون لحل لغز رسالة القاتل المتسلسل

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:51 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
51 عامًا يحاول الكثيرون في حل أحد الألغاز الأطول عمرًا في ملحمة "القاتل المتسلسل"، وبعد كل هذه الأعوام تمكن فريق دولي من فك الشفرة الغامضة التي تم إرسالها إلى إحدى الصحف. 

كانت الرسالة محيرة للسلطات والمحققين منذ وصولها إلى صحيفة في نوفمبر 1969، وذلك  بعد أربع سنوات من بدء القاتل ترويع منطقة الخليج ، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن بعد نصف قرن من الزمان ، قام ثلاثة من المواطنين من الولايات المتحدة وأستراليا وبلجيكا بفك شفرة رسالته، وكانت تتضمن الآتي:" أتمنى أن تستمتع كثيرًا بمحاولة الإمساك بي ... أنا لست خائفًا من غرفة الغاز".

ومضت الرسالة لتكشف بتفصيل مخيف كيف سيرحب بعقوبة الإعدام لأنها كما قال في رسالته:"سترسلني إلى الجنة في أقرب وقت ممكن، فهناك عبيد سيعملون لصالحي".

أما  عن غرفة الغاز الذي تحدث عنها في رسالته، فتعود إلى البرنامج التليفزيوني الذي أذيع قبل أسبوعين من إرساله الرسالة إلى الصحيفة، حيث  ادعى أحد أنه القاتل المتسلسل في مكالمة هاتفية  وأدعى أنه يخاف من غرفة الغاز.

كان المحققون يأملون في أن يكشفوا عن هوية القاتل،  الذي لم يتم التعرف عليه نهائيًا عن اسمه في الشفرة ، لكنهم كانوا سعداء بفك شفرات رسائله الغامضة. 

فيما  قال خبير الترميز ديفيد أورانشاك لصحيفة The Chronicle، بعد نشر مقطع فيديو على YouTube يوضح بالتفصيل كيف قاموا بتفكيك الشفرة: "في نهاية الأسبوع الماضي ، حل فريق كنت أعمل على 340 رمز وقدمنا  ذلك  إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأكدت متحدثة باسم مكتب مكتب التحقيقات الفدرالي في سان فرانسيسكو لصحيفة The Chronicle ، ان   الرسالة قد تم اكتشافها، وإن المحققين كانوا على دراية بأن الشفرة المنسوبة إلى Zodiac Killer تم حلها مؤخرًا من قبل مواطنين عاديين.

قال خبير كسر الشفرة "ديفيد أورانشاك" إنه تمكن مع عالم الرياضيات الأسترالي سام بليك والمبرمج البلجيكي جارل فان إيك من اختراق ما عرف بالرسالة  "340 Cipher".
كانت المجموعة تقوم بـ "تجارب" لعدة أشهر في محاولة لمعرفة سبب فشل الطرق السابقة المستخدمة في فك تشفير رسائل Zodiac الأخرى بنجاح ، بما في ذلك النظر في 650.000 معالجة مختلفة لنص التشفير.

ثم قاموا بإجراء عمليات التلاعب من خلال برنامج فك الشفرة الخاص بإحدى البرامج، وعثروا في الإجابة في 3 ديسمبر، فبعد 50 عامًا تمكنوا أخيرًا من قراءة الرسالة من القاتل المتسلسل. 

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