ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بسبب التهميش.. استقالة 3 من أعضاء لجنة الإعلام الرياضى

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:18 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم

تقدم ثلاثة أعضاء بلجنة ضبط أداء الاعلام الرياضة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستقالتهم لتهميشهم خلال الفترة الماضية.

وقدم الأعضاء استقالة رسمية الى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام لتجاهل لدور اللجنة في عدد من القرارات والفعاليات التي نظمت خلال الفترة الماضية .

و اعلن أسامة أبو زيد، رئيس لجنة الإعلام الرياضي، إنَّه تمت الموافقة على طلب الاستقالة،  والفترة القادمة ستشهد تشكيل جديد بدلا من الثلاثة المستقيلين .

واضاف ان هناك اجتماع مع رئيس المجلس خلال الفترة المقبلة بحضور بعض المندوبين بوزارة الشباب والرياضة الذين اختارهم وزير الرياضة لمزيد من التفعيل لمبادرة "لا للتعصب" مشيرا الى ان اللجنة دورها استشاري وقراراتها غير ملزمة للمجلس إذ لابد من موافقة المجلس عليها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مركز التسوية والتحكيم: وقف مزايدة نادي الجزيرة للمطورين العقاريين

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف وزير الشباب والرياضة.. اليوم

مصطفى بكري: مصر على موعد مع لقاء تاريخي بين الأهلي والزمالك.. فيديو

"مصر أولًا.. لا للتعصب" .. مبادرة وزارة الشباب والأعلى للإعلام تضئ سماء القاهرة

بعد أنباء الاستقالات.. أول رد فعل من وزير الرياضة بشأن ما يحدث داخل الزمالك

قرار عاجل من وزير الرياضة بشأن نادي الزمالك

ترشيحاتنا

اليوم.. محاكمة أحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض 3 فتيات

تعرف على مواصفات وأسعار نيسان قشقاي 2021 | صور

عيار 21 بـ 811 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 12 - 12 - 2020

بفستان أنيق من دون طرحة.. شاهد إطلالة ميار الغيطي في حفل زفافها

خالد بيومي في حوار لـ صدى البلد: أزمة الزمالك لن تنتهي.. هدفا أفشة وشيكابالا يستحقان جائزة بوشكاش.. وسيراميكا كليوباترا الأٌقرب لهذه الجائزة

إصابة خفير ووفاة سائق.. سيارة تقتحم المزلقان أثناء مرور قطار بأسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار جلوري 330S موديل 2021.. صور

لعشاق السورى.. 3 وصفات مختلفة لفتة الشاورما

تعرف على مواصفات وأسعار نيسان قشقاي 2021 | صور