بسبب التهميش.. استقالة 3 من أعضاء لجنة الإعلام الرياضى

تقدم ثلاثة أعضاء بلجنة ضبط أداء الاعلام الرياضة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستقالتهم لتهميشهم خلال الفترة الماضية.

وقدم الأعضاء استقالة رسمية الى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام لتجاهل لدور اللجنة في عدد من القرارات والفعاليات التي نظمت خلال الفترة الماضية .

و اعلن أسامة أبو زيد، رئيس لجنة الإعلام الرياضي، إنَّه تمت الموافقة على طلب الاستقالة، والفترة القادمة ستشهد تشكيل جديد بدلا من الثلاثة المستقيلين .

واضاف ان هناك اجتماع مع رئيس المجلس خلال الفترة المقبلة بحضور بعض المندوبين بوزارة الشباب والرياضة الذين اختارهم وزير الرياضة لمزيد من التفعيل لمبادرة "لا للتعصب" مشيرا الى ان اللجنة دورها استشاري وقراراتها غير ملزمة للمجلس إذ لابد من موافقة المجلس عليها.