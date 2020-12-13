مشروبات شتوية تفسد عند التعرض للحرارة عالية

تتعدد المشروبات الشتوية التي تعطى الدفء والطاقة، ولكن على الرغم من سهولة تحضيرها، إلا إنها قد تفسد بسبب أخطاء بسيطة قد نقع فيها أثناء التجهيز والتقديم.

ونقدم اليوم أهم 3 مشروبات شتوية تفسد بزيادة التسخين وعدم التقليب، كما ذكرتها الشيف أميرة شنب ونجلاء الشرشابي.





المغات

الحلبة المحوجة أو المغات كما تعرف من أهم المشروبات الشتوية المغذية للجسم ولكنها تتمتع بخلطة مكونات تحضر في قوام سميك يجعلها تحتاج لبعض الخطوات الدقيقة في التحضير والتقديم، وخاصة خلال مرحلة التسخين فلابد من الحذر الشديد ووضع المغات على نار متوسطة حتى تتم التسوية أو حتى يتم تسخينها مرة أخرى للتقديم.



زيادة تسخينها ستزيدها سمكا مما يجعلها تحتاج المزيد من المياه للتخفيف والتحضير الجديد.







السحلب

مع البدء في تجهيز السحلب يحتاج إلى أمرين هامين أولا التقليب المستمر والجيد لإذابة بودرة السحلب في اللبن، ثانيا تحضيره عل نار هادئة؛ خاصة لأنه مكون بشكل أساسي من النشا الذي سرعان ما يكون كتل تحتاج لإذابة جيدة ونار هادئة حتى لا يحترق أو يزداد سمكه أو يتكتل، سواء في التحضير لأول مرة أو حتى فى التسخين المتكرر.





ولكن فى حالة تسخين ما تبقى من السحلب لتناوله مرة أخرى يفضل إضافة القليل من اللبن وعدم تركه طويلا على النار حتى لا يزداد سمكه مجددا.





الحلبة

الحلبة الحصى من أشهر المشروبات الساخنة في الشتاء، وهي مشروب يتكون من حبات الحلبة المغلية في مياه فقط دون أية مكونات أخرى، إلا أنها قد تتحول لمشروب لزج وسميك مع تكرار تسخينها وتركها طويلا على النار، لهذا ينصح أن يتم تحضيرها وتقديمها طازجة ساخنة أول بأول بدلا من تحضيرها وتركها وتسخينها مجددا.



كما ينصح بوضع كمية قليلة من حبات الحلبة النيئة في المياه المغلية؛ حتى لا يزداد سمكها وتكون أكثر لزوجة وتركيز مع تكرار الغليان.

