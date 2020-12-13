بأسعار تنافسية.. Kama-1 أحدث سيارة كهربائية روسية.. صور









بأسعار تنافسية، كشفت شركة كاماز الروسية عن النسخة الأكثر تطورًا من سيارتها الكهربائية الجديدة Kama-1، والتي تعمل بأحدث التقنيات الرقمية.









مواصفات السيارة الروسية Kama-1

تأتي سيارة Kama-1 بمحرك كهربائي يولد قوة 109 حصان، مع بطارية بقوة 33 كيلووات، مما يمنحها القدرة على قطع مسافات تتراوح ما بين 200 و300 كم بالشحنة الواحدة، وسرعة قصوى تصل لـ 150كم/س.









فيما تميزت السيارة بتصميمها العصري وأبعادها المناسبة، فيبلغ الطول الكلي للسيارة 3 أمتار و70 سم، علاوة على إضافة بعض الخطوط الرياضية، ومصابيح متطورة تعمل بتقنية LED الموفرة للطاقة.









تعمل السيارة الكهربائية بنظام مساعدة السائق الذكي من المستوى 3 ADAS، والتي تمت تسميتها باسم KAMA-1، هي سيارة كروس أوفر ذكية مدمجة بثلاثة أبواب وأربعة مقاعد تم تطويرها وفقًا للاتجاهات الحالية في سوق التنقل والنقل.











السيارة الكهربائية مزودة ببطارية ليثيوم أيون بسعة 33 كيلو وات في الساعة ومحرك كهربائي 80 كيلو وات، مما يسمح بالوصول إلى سرعات تصل إلى 150 كم / ساعة والسفر حتى 250 كم دون إعادة الشحن.











سرعة الشحن الكامل للبطارية في الوضع العادي هي 6 ساعات، وفي الوضع المعجل - 20 دقيقة. وتتسارع السيارة حتى 100 كلم / س في 6.7 ثانية.









يعد الجزء الخارجي من السيارة الكروس أوفر ذكيا مثيرا للاهتمام مع كاميرات أمامية وخلفية للاستمتاع بقيادة كاملة، بالإضافة إلى مؤشرات انعطاف ديناميكية تتوافق مع الاتجاهات الحديثة في تصميم المصابيح الأمامية والفوانيس.











فضلًا عن الزجاج الأمامي المميز الذي يوفر رؤية بانورامية، فيما يتم تصنيع بطانات الرفارف والعتبات والتنانير الواقية من الصدمات كعناصر منفصلة ويمكن استبدالها بسهولة.









مما يجعل من السهل استخدام السيارة لتلبية احتياجات شركات السيارات، فيما يساعد ارتفاع السيارة عن الأرض في سهولة القيادة على الطرق الوعرة.









التصميم الداخلي للسيارة

• اعتمدت على عجلة قيادة رياضية.

• شاشة وسطية تعمل بتقنية اللمس.

• 2 وسادة هوائية.

• أداة للتحكم في منظومات الحركة وصممت على شكل مفتاح دائري صغير.

• فيما حصلت المركبة على قمرة تتسع لـ 5 ركاب.









أسعار سيارة Kama-1

من المفترض أن يصل إلى 1.3 مليون روبل، ما يعادل 17800 دولار تقريبًا.

في إطار المعرض الوطني السنوي السابع VUZPROMEXPO لعام 2020 في موسكو، ظهرت السيارة الكهربائية الروسية الجديدة Kama-1 خلال عرض تقديمي من شركة KAMAZ PTC المطورة للسيارة.