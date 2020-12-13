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رياضة

كان مرشحا للانضمام إلى الأهلي.. وفاة موتجيكا ماديشا لاعب صن داونز

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
موتجيكا ماديشا
موتجيكا ماديشا
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محمد السعيد
توفي موتجيكا ماديشا لاعب فريق صنداونز الجنوب إفريقي البالغ من العمر 25 عاما، إثر تعرضه لحادث أليم.

وذكرت صحيفة " كيك أوف" الجنوب افريقية، أن ماديشا توفي مساء أمس السبت، بعد تعرضه لحادث مروع، عقب ساعات قليلة من احتفال النادي بالذكري الخمسين لتأسيسه.

كان نادي صن داونز تلقى خبرا صادما الشهر الماضي بوفاة لاعبه نجكونجكا.

يذكر أن موتجيكا ماديشا كان مرشحا للانضمام للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، حسبما أشارت تقارير صحفية.

في سياق آخر رفض نادي صن دوانز رحيل نجمه الأوروجوياني جاستون سيرينو إلى الأهلي، خلال الصيف الماضي، بسبب ضعف المقابل المادي.

كان الأوروجوياني، جاستون سيرينو، طالب  إدارة نادي صن دازنز، مؤخرا، بالموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال سيرينو في تصريح أبرزه موقع "soccer laduma" الجنوب أفريقي: "أرغب في الرحيل عن نادي صن داونز، لكن الأمر يعتمد على موافقة النادي".

وذكر الموقع، أن الأهلي عرض 16 مليون جنيه على صن داونز من أجل الموافقة على رحيل سيرينو، إلا أن النادي الجنوب أفريقي رفض العرض، من أجل الضغط للحصول على أموال أكثر.

يذكر أن عقد جاستون سيرينو يمتد مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي حتى صيف 2025.

وشارك سيرينو مع صن داونز في 41 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالهما 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.


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