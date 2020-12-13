شاهد.. تعليق محمد عبد الرحمن على حصوله على أفضل ممثل كوميدي بمهرجان نجم العرب

علّق الفنان محمد عبد الرحمن على تكريمه بمهرجان "نجم العرب"، لحصوله على أفضل ممثل سينمائي كوميدي عن فيلم الخطة العايمة.
ونشر محمد عبد الرحمن صورة له عبر تويتر وعلق قائلا: "الحمد لله.. جائزة أفضل ممثل سينمائي كوميدي عن فيلم #الخطة_العايمة نجم متوهج من مهرجان نجم العرب ٢٠٢٠".
وأضاف: "مبروك لكل إخواتي وأصدقائي صناع الفيلم ويارب الفيلم يحصد جوايز أكتر وأكتر.. بشكر كل الجمهور العظيم.. ويارب دايمًا ابقى عند حسن ظنكم".
الحمد لله.. جائزة أفضل ممثل سينمائي كوميدي عن فيلم #الخطة_العايمة 🌟من مهرجان نجم العرب ٢٠٢٠مبروك لكل اخواتي وأصدقائي صناع الفيلم ويارب الفيلم يحصد جوايز اكتر واكتربشكر كل الجمهور العظيم .. ويارب دايمًا ابقى عند حسن ظنكم❤️ pic.twitter.com/vsw4EZBHPp— محمد عبد الرحمن (@MAElRahman) December 13, 2020