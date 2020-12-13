شاهد.. تعليق محمد عبد الرحمن على حصوله على أفضل ممثل كوميدي بمهرجان نجم العرب

علّق الفنان محمد عبد الرحمن على تكريمه بمهرجان "نجم العرب"، لحصوله على أفضل ممثل سينمائي كوميدي عن فيلم الخطة العايمة.

ونشر محمد عبد الرحمن صورة له عبر تويتر وعلق قائلا: " الحمد لله.. جائزة أفضل ممثل سينمائي كوميدي عن فيلم #الخطة_العايمة نجم متوهج من مهرجان نجم العرب ٢٠٢٠".

وأضاف: "مبروك لكل إخواتي وأصدقائي صناع الفيلم ويارب الفيلم يحصد جوايز أكتر وأكتر.. بشكر كل الجمهور العظيم.. ويارب دايمًا ابقى عند حسن ظنكم".

وحصل النجم محمد عبد الرحمن على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "الخطة العايمة"، في مهرجان نجم العرب وهو المهرجان الذي يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي وباستثناء الجمهور المصري، لتكريم كل فنان يحقق نجاحا خارج مصر وعلى مستوى الوطن العربي.





واقتربت إيرادات فيلم الخطة العايمة من الـ 10 ملايين جنيه مصري، والرقم يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا، ومؤخرًا تسلم النجم جائزة أفضل مسلسل أونلاين في استفتاء وشوشة عن مسلسلة الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم.