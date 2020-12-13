فتاوى تشغل الأذهان.. حكم صبغ الشعر باللون الأسود.. أمر بسيط فى الصلاة يفسدها.. حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة قبل إخراج المال.. حكم صلاة المرأة بـ البيجامة.. هل تحسب صلاة الجمعة لمن نام أثناء الخطبة

فتاوى تشغل الأذهان

حكم صبغ الشعر باللون الأسود لإخفاء الشيب

هل الدعاء باسم الأم يعجل الاستجابة؟

أمر بسيط فى الصلاة يفسدها

هل من توفى من الجنود أثناء أداء خدمته العسكرية شهيد؟

إذا نام المصلي طوال خطبة الجمعة هل تحسب له جمعة؟

حكم صلاة المرأة بـ البيجامة

حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة قبل إخراج المال









فى البداية، ورد سؤال مضمونه: " زوجتى تعانى من كثرة الشيب فى شعرها فهل لها أن تصبغه ؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ بجامعة الأزهر، وذلك خلال برنامج "السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.





وأوضح أن الشيب الذى يظهر فى الشعر قد يكون لكبر السن وقد يكون لعوامل وراثية، فعلى زوجتك أولًا أن تذهب للطبيب ليبين لها سبب ذلك لأن مسألة الشيب هذه قد تحتاج إلى أمور غذائية معينة، ثم بعد ذلك إذا أرادت أن تصبغ شعرها عليها ان تستعمل الحناء فلا باس فى هذه المسألة.









ثم ورد سؤال آخر مضمونه: " هل الدعاء باسم الأم يؤثر على الاستجابة ؟"، قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله أمر عباده أن يتقربوا إليه بالدعاء وطلب الحاجات، مشيرًا إلى قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) البقرة.





وأضاف "ممدوح"، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "هل الدعاء باسم الأم يؤثر على الاستجابة؟"، أن ما يفعله البعض عندما يدعون لأحد، أن يقولوا: "اللهم أكرم فلان ابن فلانة"، مؤكدًا أنه لا يوجد نص قرآني أو حديث نبوي أو أثر، يشترط ذكر اسم أم المدعو له في الدعاء حتى يُستجاب.





وأوضح أن ذكر اسم والدة المدعو له أمر متعارف عليه بين بعض الناس، لافتًا إلى أنه لا إشكال فيه لكنه ليس شرطًا لاستجابة الدعاء.









فيما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "لو أنا أكلت قبل الصلاة يجب علي المضمضة؟".









وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا تجب المضمضة إلا إذا كان هناك بقايا طعام في الفم وابتلعها أثناء الصلاة فإن صلاتها تكون فاسدة.







