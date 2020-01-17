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ديني

هل يجوز تأخير الصدقة والزكاة لإخراجهما في رمضان .. عالم أزهري يجيب

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:00 ص
الأزهر
الأزهر
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إن رمضان شهر التنافس في الخيرات والتزود من الطاعات، وفيه تعظم الأجور وترفع الدرجات، والصدقة من أهم العبادات التي ينبغي على المسلم أن يكون له منها نصيب في هذا الشهر، وهي في رمضان أفضل منها في غيره.

وأضاف الأطرش، لـ"صدى البلد"، خلال إجابته عن سؤال: "هل يجوز تأخير إخراج الصدقة لشهر رمضان ليكون الأجر أكبر؟"، قائلا: "أخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة صدقة في رمضان".

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة"، إكثار النبي (صلى الله عليه وسلم) من الصدقة في هذا الشهر دليل واضح على أنها فيه أفضل منها في غيره.

حكم إعطاء الصدقة للمتسولين في الشارع

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان لو تصدق على آخر ثم تبين أنه غني، فإن المتصدق يأخذ أجر الصدقة، لافتًا إلى أن الإنسان عليه أن يتحقق قبل أن يتصدق.

هل يجوز إعطاء الصدقة للمتسولين في الشارع

من ناحيته أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، أن الصدقة لا تجوز إلا على المستحقين لها، مشيرًا إلى أن من نشاهدهم في إشارات المرور والطرقات والممرات أغلبهم لا يستحقون الصدقة.

وأضاف مجدي عاشور في فتوى له ، أن الفقير المحتاج يرضى بما يعطيه له الناس فلو أعطيته جنيهًا واحدًا فرح به، أما المتسولون بإشارات المرور والطرقات قد لا يعجبه هذا الجنيه وقد يلقيه لك.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية أن الأصل في الزكاة والصدقة هي البحث عن مستحقيها فعلا، لافتًا إلى أن كثيرًا من المحتاجين يمكثون في بيوتهم وهم في أشد الحاجة لهذه الصدقة ولكن العفاف يمنعهم من ذلك كما قال الله تعالى:« لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273)»البقرة.

واختتم فتواه بأن مثل هذا الفقير أو المحتاج يستحق العطاء أكثر من المتسولين بالطرق وإشارات المرور والمترو والقطار.

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