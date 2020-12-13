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فن

تارا عماد لـ صدى البلد: أصور "التحقيق".. وكورونا آثرت على عرض "علاء الدين"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:35 م
تارا عماد
تارا عماد
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أحمد إبراهيم
قالت الفنانة تارا عماد ان عرض مسرحية علاء الدين سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف البروفات من أجل المحافظة على المستوى التمثيلي والاستعراضي للحفل. 

وكشفت الفنانة تارا عماد عن كواليس عودة مسرحية علاء الدين في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،  وتواجد الجمهور بنسبة ٢٥٪ فقط.

وقالت الفنانة تارا عماد في تصريحات لـ"صدى البلد" إن أزمة كورونا اثرت على عرض مسرحية "علاء الدين".

وأضافت أنه يتم اتخاذ كافة الاحتياطات، وأوضحت أن صناع العمل رأوا انه من الأفضل العودة الي المسرح بنسبة ٢٥٪ افضل من عدم التواجد نهائيا.

واضافت تارا عماد في تصريح خاص لـ صدى البلد، انها مازالت تصور مسلسل التحقيق مع عدد من النجوم الشباب منهم خالد انور ، احمد مالك. 


 مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد(ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون). 

وحققت المسرحية نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.

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