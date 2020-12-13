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محافظات

قاعدة بيانات للمرضى .. محافظ الفيوم يستقبل فريق "أصدقاء مرضى الجذام"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:41 م
محافظ الفيوم يستقبل
محافظ الفيوم يستقبل فريق أصدقاء مرضى الجذام
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، الذي يضم عددًا من المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة فى مجال رعاية مرضى الجذام، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد جلال منسق عام الفريق. 

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الهدف من اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وأعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى الجذام من أبناء المحافظة، موضحًا أن الفريق يضم مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية منها فريق العطاء حياة، ومؤسسة هوسبس مصر، ومؤسسة شباب بيحب الخير. 

وأضاف، أن زيارة فريق "أصدقاء مرضى الجذام" لمحافظة الفيوم جاءت على هامش افتتاح عيادة الأمراض الجلدية والجذام بالفيوم بعد رفع كفاءتها، وتنظيم قافلة صباح اليوم لتقديم المساعدات العينية والطبية لعدد من 160 إلى 200 مريضًا بالجذام، مؤكدًا أن المحافظ أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتذليل كافة العقبات أمام الفريق خلال فعاليات القافلة. 

وثمّن المحافظ جهود الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فى التخفيف من معاناة المرضى وذويهم، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات بجميع مرضى الجذام بمحافظة الفيوم والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها حيالهم، وعدد من تماثلوا للشفاء منهم.

وعقب اللقاء قام  أعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، بتقديم درع الفريق لكلٍ من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، تقديرًا لجهودهما المبذولة فى رعاية مرضى الجذام بالمحافظة، كما قدم المحافظ الدروع للجهات الشريكة بمبادرة 2020 مصر بلا جذام يد بيد مع أبناءنا أصدقاء مرضى السرطان.


من جانب أخر وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لحالتين إنسانيتين وتوقيع الكشف الطبي عليهما، وكذلك توفير طرف صناعي للطفل "زياد" الذي فقد يده بسبب ماكينة طحين القمح. 

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن توجيهات المحافظ جاءت استجابة سريعة لما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالات الثلاثة، حيث انتشرت صور وفيديو لرجل مسن، ضرير، ولا يستطيع الحركة، ويحتاج الى دار رعاية، مشيرًا أن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي قد توجه للحالة وأجروا له دراسة حالة، وتبين أن اسمه أحمد محمود سعيد، يبلغ من العمر 87 سنة ويقيم بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، كما أنه ضرير، ويعاني من مشاكل صحية ولا يستطيع الحركة. 

وأضاف، أن فريق مديرية التضامن الاجتماعي قام باصطحاب المواطن المذكور إلى مستشفى الفيوم العام لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، وتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء بعض الأشعات له، وبعد تبين خلوه من الفيروس، تم نقله إلى إحدى دور الرعاية.
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