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رياضة

معلول يسجل أول أهداف الأهلي أمام مصر للمقاصة بعد 5 دقائق .. فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:40 م
علي معلول
علي معلول
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التقدم على منافسه مصر للمقاصة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد السلام "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

حصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة داخل منطقة الجزاء وتدخل حارس المقاصة معه واحتساب ركلة جزاء بعد سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء.

سدد علي معلول الكرة وأسكنها شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وتقدم للأهلي بهدف مقابل لاشئ.


وجاء تشكيل المقاصة كالاتي :- 

"محمود حمدي وأحمد مودي وعبد الله مجدي ومصطفى شبيطة وعاصم سعيد ومروان حمدي وصلاح عاشور وباولون فوافي وحسني فتحي وعصام صبحي ورجب عمران.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

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