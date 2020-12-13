رئيسة حزب اليمين الفرنسي تطالب بإنشاء هيئات قضائية مختصة لمواجهة الإرهاب

قالت ماريان لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا، إنها على دراية تامة بمحاولة جماعة الإخوان المسلمين ، استخدام أيدلوجيات معينة لاستقطاب الشباب، ورأينا ذلك في مصر والإمارات التي تواجه هذا التطرف منذ زمن بعيد.





واضافت لوبان خلال لقائها ببرنامج"بالورقة والقلم" المعروض عبر فضائية "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هذه الجماعة ساهمت بشكل كبير، بتحركاتها العشوائية في تعزيز التطرف الإسلامي في العالم أجمع، وساعدها في ذلك عجز القادة الأوروبيون، منتقدة وزير الخارجية الفرنسي لإثنائه على جبهة النصرة، وتابعت: أحمد الله أن روسيا تصدت للإرهاب ومنعت وصوله إلى أوروبا،وما أتمناه هو سن تشريعات لمواجهة الظاهرة.



