رئيسة حزب اليمين الفرنسي: تركيا تحاول فرض هيمنتها على الشرق الأوسط

قالت ماريان لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا،إن تركيا تحاول فرض هيمنتها العثمانية على كافة الأراضي التاريخية بالنسبة لها. هيمنتها





وأضافت لوبان خلال لقائها ببرنامج"بالورقة والقلم" المعروض عبر فضائية "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن تركيا تستخدم القوة مع كل شيء وضد كل شيء، ويتعين علينا أن نأخذ هذه المعطيات في الاعتبار، وعلينا أن نضع خطة عمل ترتكز على عدة محاور، منها عزل أعدائنا وردعهم، وإحباط خططهم.





وطالبت لوبان بمشاركة دول أوروبا في رابطة الدول التي انضمت لبعضها البعض حتي تتمكن من التصدي لمخططات تركيا وأخص بالذكر مصر والإمارات واليونان.





وقالت ماريان لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني، إن الدول الأوروبية تتحفظ بشكل أو بأخر في إدانة تصرفات وأفعال تركيا.





وأشارت لوبان ، إلى أن ألمانيا على سبيل المثال متحفظة للغاية، لكن تركيا على العكس من ذلك تتبجح في الهجوم على الدول المنتمية لحلف الأطلسي، والاتحاد الأوروبي لازال يدرس انضمام تركيا للاتحاد، على الرغم من أنها لازلت تعتدي علي دول أوربية، وهذا الوضع غير مقبول.





وأشارت إلى أنه يجب على الصعيد الدبلوماسي أن نعزل تركيا، وأن نسلح ونعزز جيوشنا حتي نتمكن من ردعها، ويجب أن تعمل الأجهزة الاستخباراتية حتي تحبط مخططاتهم.