يمكن تأديتها من المنزل.. وزير التعليم: لن نعقد لجانا لامتحانات أولى ثانوي التدريبية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعلن لطلاب أولى ثانوي مستويات الأداء في الامتحانات التدريبية المقرر عقدها ابتداءً من الثلاثاء القادم.
وقال وزير التربية والتعليم، عبر أحد جروبات الواتساب "القصد من القول بأن هذه الامتحانات التدريبية ستكون بلا درجات، أي أنه لا يعتد به في النجاح أو الرسوب، وإنما هو تجربة حية فقط".
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التدريبي يمكن تأديته بدون أي لجان، ومن أى مكان سواء في المنزل أو المدرسة.
ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات تدريبية "من دون درجات" لطلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 حتى 30 ديسمبر 2020، للتعرف إلى طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.
وستكون الأسئلة سهلة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.
وقالت وزارة التربية والتعليم "في حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها".
وأضافت أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.
وبالنسبة لجدول الامتحانات التجريبية لطلاب اولى ثانوي فهو كالتالي :
الثلاثاء 15 ديسمبر 220 : اللغة العربية (3 ساعات) - الاحياء (ساعة ونصف)
الاربعاء 16 ديسمبر 2020 : اللغة الاجنبية الاولى (ساعتان ونصف) - الجغرافيا (ساعة ونصف)
الخميس 17 ديسمبر 2020 : الرياضيات (3 ساعات) - اللغة الاجنبية الثانية (ساعة ونصف)
السبت 19 ديسمبر 2020 : الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف) - الفيزياء (ساعة ونصف)
الاحد 30 ديسمبر 2020 :التاريخ (ساعة و نصف) - والكيمياء (ساعة ونصف)