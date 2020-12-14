يمكن تأديتها من المنزل.. وزير التعليم: لن نعقد لجانا لامتحانات أولى ثانوي التدريبية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعلن لطلاب أولى ثانوي مستويات الأداء في الامتحانات التدريبية المقرر عقدها ابتداءً من الثلاثاء القادم.





وقال وزير التربية والتعليم، عبر أحد جروبات الواتساب "القصد من القول بأن هذه الامتحانات التدريبية ستكون بلا درجات، أي أنه لا يعتد به في النجاح أو الرسوب، وإنما هو تجربة حية فقط".





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التدريبي يمكن تأديته بدون أي لجان، ومن أى مكان سواء في المنزل أو المدرسة.







