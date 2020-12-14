عميد اقتصاد وعلوم سياسية: امتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون بنظام " البابل شيت"





وقال الدكتور السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون حضوريا بالكلية وجزءا سيكون اونلاين ، كما أن الامتحانات ستكون بنظام " البابل شيت " ، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الكلية بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.









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وأوضح "السعيد ، أنه يوجد بالكلية وحدة للحالات الخاصة، حيث يتم من خلالها توفير الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجون إليها، ومساعدتهم في العملية الدراسية، كما يقوم المسئول عن هذه الوحدة بالتنسيق مع الأساتذة بخصوص كيفية إجراء الامتحانات لهم.

وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه لا توجد أنشطة طلابية جماعية في الوقت الحالي، نظرا للظروف الصحية التي نمر بها في ظل تفشي فيروس كورونا، ولكن هناك العديد من ورش العمل التي تعقد أونلاين.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أوضح أن الجامعة أنشأت وحدة متميزة لذوى القدرات الخاصة لتسهيل العملية التعليمية للطلاب من ذوى القدرات الخاصة، كما أطلقت الجامعة منذ فترة، مبادرة لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها عقد دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، عن نظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعة 2020- 2021 .