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حوادث

ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على أكثر من 33 مليون جنيه من أموال الدعم

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:04 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على أكثر من 33 مليون جنيه من أموال الدعم.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص (صاحب مخبز – مدير مخبز "شقيق الأول" – صاحب مخبز "نجل الأول" – صاحب مخبز) جميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهم  ("900" بطاقة تموينية – 5 ماكينات صراف خبز – فرد خرطوش) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أموال الدعم للخبز عن طريق جمع كمية من بطاقات التموين والاستيلاء على مبلغ مالى (33 مليونا و70 ألف جنيه).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى ومتابعة الأسواق وحركة تداول السلع والتصدى لمحاولات الاستيلاء على أموال الدعم.
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