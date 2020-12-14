بعثة منتخب الشاطئية تغادر إلى السعودية





وتقيم البعثة بمدينة ينبع، حيث تخوض خمسة لقاءات ودية مع المنتخب السعودي بناء على دعوة من الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن تعود يوم 25 ديسمبر.







وتضم قائمة المنتخب: محمد فوزى و عبدالعزيز صباح ومصطفي سمير و محمد عبدالنبي ومصطفي علي و الحسيني طه واحمد اسماعيل واحمد الشحات وهيثم عاطف وحسام سلامة وحسان محمد ومصطفي احمد وعبد الرحمن حسن و محمود ماهر.







ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، مصطفي لطفي "المدير الفني" وعبد الواحد السيد "مدير المنتخب" وعمر حلمي "مدرب" واحمد ابو سريع "مدرب" وياسر عبد الخالق "مدرب حراس المرمي" والدكتور محمود رفاعي "طبيب" وعباس حسانين "اخصائي علاج طبيعي" وشريف نعيم "مسؤول مهمات".

غادرت بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى السعودية لدخول معسكر مغلق استعدادا لبطولة كأس القارات بدبي في فبراير المقبل، ونهائيات كأس الأمم الأفريقية في السنغال في شهر مايو المقبل.