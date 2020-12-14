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سامح حسين: حصول الجميلات على الوظائف لمجرد الشكل فقط يحبط الأخريات.. فيديو

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:44 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الفنان سامح حسين، إنه يحرص فى حكمه على المرأة أن يكون من خلال الجوهر والشخصية وليس الشكل، مضيفًا " لو أنا مدير ومسئول عن إجراء مقارنة لابد من تنحية المقارنات الشكلية جانبا ويجب الاهتمام بالجوهر، وليس الشكل".

وأضاف سامح حسين خلال حديثه ببرنامج راجل واتنين ستات المذاع على فضائية أون ايه، أن هناك العديد من الفتيات الجميلات عندما يتحدثون يصدمون الشخص الذى أمامهم لأننا نكتشف أنها غير مثقفة نهائيًا، متابعا " فى بنات اول ما بتفتح بقها وتتكلم، نكتشف أن الثقافة فى الضياع".

ولفت سامح حسين، إلى أن الفتيات الجميلات تأخذن الفرصة فى العمل ويكون لهن الأولوية فى الكثير من الأحيان وهذا يسبب الاحباط للفتيات الأخريات، ولكن يجب التفرقة بين الوسامة والشخص المهندم.

وأكد أنه يجب التمعن والتأنى فى اختيار الفتيات للعمل من حيث الثقافة والذكاء وعدم اتخاذ المعايير الشكلية كمقياس أبدا لأن ذلك يظلم الشخصيات الجديرة بالوظيفة.
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