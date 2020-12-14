المصرية لحقوق الإنسان: الدولة نجحت في إدارة الانتخابات رغم كورونا

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هى كيان وطنى كبير خرجت من رحمه الحركة الحقوقية المصرية، لافتا إلى أن الراحل الدكتور حافظ أبوسعدة، بذل أغلب سنين عمره مناضلًا من أجل ازدهار وبقاء هذه المنظمة العريقة، ونحن من بعده سنواصل المسيرة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان المصرى بمفهومها الشامل.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"أن الدولة المصرية تدرك مدى أهمية منظمات المجتمع المدنى، مشيرًا إلى وجود انفراجة حقيقية فى كل المجالات، حيث سيصدر قانون جديد للمنظمات بانتظار اللائحة التنفيذية.





وكان مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرر بالإجماع انتخاب عصام شيحة رئيسًا للمنظمة، خلفا للراحل الدكتور حافظ أبوسعدة، الذى وافته المنية عن عمر ناهز 55 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا.





ونوه رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن الدولة المصرية نجحت في إدارة إنتخابات مجلسي النواب والشيوخ رغم أزمة كورونا.