انتهاء المعركة الانتخابية.. مستقبل وطن يحصد الأغلبية البرلمانية بـ316 مقعدا.. والمستقلون يفوزون بـ95 مقعد.. والنواب الأكثر جدلا خارج برلمان 2021

الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الجولة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب

مستقبل وطن يحصد الأغلبية البرلمانية والشعب الجمهوري وصيفا

من مرتضى منصور لـ أحمد طنطاوي.. النواب الأكثر جدلا خارج برلمان 2021





أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لعمليات الفرز في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020، الانتخابات التي شهدت خسارة النواب الأكثر جدلا بالمجلس الحالي.





وأكدت الهيئة في بيان لها، أمس، أسماء الفائزين بـ100 مقعد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لي كتمل عدد المقاعد المنتخبة 539 مقعدا، بانتظار 28 مقعدا يعينهم رئيس الجمهورية، وفقا لما نص عليه القانون، إضافة إلى مقعد آخر بالمنيا في إنتظار إجراء الانتخابات عليه.





الأحزاب

وبالنظر إلى التركيبة الحزبية داخل البرلمان في شكله النهائي، كان حزب مستقبل وطن له الغلبة، والنصيب الأكبر في مقاعد البرلمان، واستطاع أن يحصد الأغلبية البرلمانية، وجاء وراءه حزب الشعب الجمهوري،ووجاءت التركيبة الحزبية للبرلمان القادم، كالتالي:





- حزب مستقبل وطن 316 مقعدًا منهم 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي.





- حزب الشعب الجمهوري 50 مقعدًا، منهم 28 بنظام القائمة، و22 بنظام الفردي.





- الوفد 26 مقعدًا، منهم 21 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي





- حماة الوطن 23 مقعدًا منهم 19 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.





- حزب مصر الحديثة 11 مقعدًا، منهم 10 بنظام القائمة ومقعد بالنظام الفردي.





- حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد بنظام القائمة





- المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد بنظام القائمة.





- حزب الحرية بـ7 مقاعد منهم 5 بنظام القائمة ومقعدين بنظام الفردي.





- حزب المؤتمر 7 مقاعد بنظام القائمة.





- حزب النور 7 مقاعد بنظام الفردي.





- حزب العدل عدد 2 مقاعد بنظام القائمة





- إرادة جيل بمقعد واحد.





المستقلون

استطاع المستقلون أن يحصلوا على 95 مقعدا، منهم 25 بنظام القائمة و70 بالنظام الفردي.





ومن المقرر أن يفض مجلس النواب الحالي دورته التشريعية، في 9 يناير 2021، قبل أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد.





في سياق متصل، خسر العديد عدد من النواب مقاعدهم في انتخابات مجلس النواب 2020، منهم من خرج من السباق مبكرا في الجولة الأولى ومنهم من صمد حتى جولة الإعادة إلا أنه خرج في نهاية المطاف، لتحل محلهم وجوه جديدة.





1. مرتضى منصور

يعتبر مرتضى منصور، النائب الأكثر جدلا داخل مجلس النواب، الذي حطم الأرقام القياسية في طلبات رفع الحصانة عنه وإسقاط عضويته من المجلس الحالي، بجانب البلاغات المقدمة ضده من مختلف الجهات والأشخاص، الأمر الذي كان سببا في ضرب شعبيته وخسارته المدوية في انتخابات مجلس النواب 2020.





على مدار يومين متتالين، تصدرت انتخابات دائرة ميت غمر اهتمامات متابعي انتخابات مجلس النواب، ولم تحظ أي دائرة آخرى بمثل هذا الصخب نظرا لحدة المنافسة والمفاجأة المدوية التي تلقاها نائب الدائرة ومرشحها الأبرز بالانتخابات بعد إقصائه من الجولة الأولى وحصوله على المركز السادس من حيث عدد الأصوات.





لم تمكنه هذه النتيجة من الدخول في جولة الإعادة، التي أسفرت عن فوز كل من أحمد الألفي والدكتور محمود العزب، لتضاف هزيمة جديدة إلى سجل رئيس نادي الزمالك بعد أيام من حل مجلس إدارته على خلفية الاتهامات الموجهة له من قبل اللجنة الأوليمية.





2. أحمد طنطاوي

كان النائب أحمد طنطاوي عضو ائتلاف المعارضة بالبرلمان "25-30" دائم الاختلاف في وجهات النظر مع رئيس مجلس النواب، منذ الجلسة الأولى كما كان على رأس قائمة المطرودين من الجلسة العامة فتم طرده 4 مرات، أبرزها خلال جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، عندما انفعل على مسئول الحكومة وقام برمي الميكرفون على الأرض.





وقرر عبد العال طرد طنطاوى وإحالته إلى لجنة القيم بالمجلس، قائلا: "النائب أحمد طنطاوى دائم إثارة أحداث شبيهة.. وواقعته اليوم مقصودة"، وذلك فى سياق الإخلال بواجبات العضوية.





ونجح النائب طنطاوى في المنافسة بانتخابات 2020 والوصول إلى جولة الإعادة بالدائرة الأولى بكفر الشيخ، إلا أنه خسر في النهاية بعد حصوله على 53529 صوتًا، في مقابل فوز النواب: السيد شمس الدين لحصوله على 73795 صوتًا، باسم حجازي 63103 أصوات، وياسر منير على 62855 صوتًا.





3. هيثم الحريري

سار نائب الإسكندرية وعضو ائتلاف "25-30" هيثم الحريري على نهج نظيره "طنطاوي"، وأحيل هو الآخر إلى لجنة القيم بعدما انفعل في اعتراضه على رئيس المجلس لعدم منحه الكلمة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطلب منه رئيس المجلس الجلوس فى مكانه وعدم إثارة الفوضى بالاجتماع، لكن الحريرى رفض متهما إياه بالإخلال باللائحة، ليطرح بعدها رئيس المجلس أمر إحالته إلى لجنة القيم على النواب، وتمت الموافقة.





وفي انتخابات مجلس النواب 2020 وعلى غرار "طنطاوي"، نجح الحريري في دخول جولة إعادة المرحلة الأولى، إلا أنه خسر هو الآخر في الانتخابات مقابل فوز اثنين من مرشحي حزب مستقبل وطن، وهما النائب محمد جبريل محمد حسين والنائب محمود سامح عبدالحميد أمين.





4. أسامة شرشر

بالحديث عن النواب المثيرين للجدل والمحالين إلى لجنة القيم بالبرلمان، يعد النائب أسامة شرشر أول النواب المحالين للجنة القيم منذ انعقاد المجلس، ردا على واقعته الشهيرة فى 28 يونيو 2016، ونشر النائب فيديو إباحي على جروب واتساب خاص بنواب المجلس، لينتفض بعدها الأعضاء ويحال شرشر إلى لجنة القيم للتحقيق فى الواقعة.





لم يمض النائب طويلا في انتخابات مجلس النواب، وخرج مبكرا من الجولة الأولى، بعدما شهدت دائرة منوف وسرس والسادات، جولة إعادة بين أحمد أبو زيد الحاصل على 49557 صوت، وعادل طلبة 20971 صوت، والأمير الجزار على 20472 صوت، وأيمن معاذ الحاصل على 18278 صوت، فيما خرج من السباق أسامة شرشر، ليفوز بمقعدا الدائرة نائبا مستقبل وطن أحمد أبو زيد وأيمن معاذ.





5. إلهامي عجينة

أثار النائب إلهامي عجينة الجدل منذ دخوله البرلمان، الذي بدأ بتصريحاته الصادمة التي طالب فيها بختان الإناث وإجراء كشوف عذرية للبنات ومنع القبلات داخل المجلس، كما طالب النائبات بالاحتشام وعدم ارتداء الملابس الكاجوال، فضلا عن تصريحه بأن 64% من الرجال يعانون من ضعف جنسي، وأخيرا واقعة اعتدائه على الأطباء بمستشفى شربين بالدقهلية في أعقاب انتشار فيروس كورونا.



