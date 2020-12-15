يحدث في المنيا.. قوافل رياضية ومسابقات فنية لتعزيز المواطنة بقرية البرشا

تواصل محافظة المنيا فعاليات برنامج " تعزيز المواطنة "، بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي، والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن تلك الفعاليات تأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد الاحتياجات الفعلية بالقرية.







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وأضاف المحافظ، أن الفعاليات تشارك في تنفيذها مديرية الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، حيث تواصل مديرية التموين، تنظيم القوافل التموينية، بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم



وتواصل مديرية الشباب والرياضة فعالياتها من خلال مركز شباب البرشا، حيث تنظم المديرية على مدار أسبوع مسابقة فنية بعنوان المواطنة وقبول الاخر ودورة في المشغولات اليدوية، ومعسكر عمل للنظافة والتشجير واعمال الدهانات ، كما سيجري تنظيم قوافل رياضية من خلال مسابقات في المعلومات العامة، توزع خلالها جوائز على الفائزين وكذلك دورة رياضية تشارك فيها الفرق الرياضية بالبرشا والقري المحيطة بها.



كما تواصل مديرية التضامن الاجتماعي تقديم خدماتها عبر الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات بالقرية لدعم الاسر الأكثر احتياجا بالقرية.

وقال مندى عكاشه مدير مديرية الشباب والرياضة إن المديرية ستشارك في الفعاليات من خلال مركز شباب البرشا والمقام على 5 أفدنة، حيث ستنظم المديرية على مدار أسبوع مسابقة فنية بعنوان المواطنة وقبول الاخر ودورة في المشغولات اليدوية ومعسكر عمل للنظافة والتشجير واعمال الدهانات، كما سيجري تنظيم قوافل رياضية من خلال مسابقات في المعلومات العامة ، توزع خلالها جوائز على الفائزين وكذلك دورة رياضية تشارك فيها الفرق الرياضية بالبرشا والقري المحيطة بها.

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية ستشارك في الفعاليات من خلال عدد من الجمعيات الاهلية و التي تعمل بالقرية، وسيتم توزيع لحوم وكراتين مواد غذائية وملابس للأطفال وبطاطين على الاسر الأكثر احتياجا من خلال جمعية الاورمان والهلال الأحمر ، كما سيجري تنظيم قافلة لعلاج مرضي العيون.

وقال محمد الرشيدي ، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أنشطة المديرية ستبدأ من خلال طابور الصباح وكلمة إذاعية عن الولاء للوطن، ومسابقة بين الطلاب بإدارة ملوي التعليمية، كما تتضمن الأنشطة ندوة عن التسامح وورشة عمل عن درء الفتنة، ومسرحية حول المواطنة ونشيد وطني، ودوري كرة قدم على مدار الأسبوع، وأعمال فنية وسيتم عرض فيلم حول المواطنة، وتوزيع جوائز على أكثر الطلاب تفاعلا.