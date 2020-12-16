مدحت العدل يكشف سبب ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

أعلن الدكتور مدحت العدل، المؤلف والسيناريست، إنه سيترشح إلى رئاسة نادى الزمالك ، مشددًا على أنه لا يبحث عن مناصب وراء ذلك.





وأضاف «العدل» خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه كان يلعب كرة قدم فى نادى الزمالك قديمًا، وترشحه يهدف إلى دعم ومساندة القلعة البيضاء فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها.





وتابع الدكتور مدحت العدل أن من وجهة نظره ان نادى الزمالك سوف يدخل في "حيطة سد" مثلما يقولون بالتشبيه الشعبي وهناك انشقاق كبير جدا بين الزملكاوية، موضحا أنه لا يحتاج أن يكون رئيس نادي الزمالك ولا يحتاج إلى تلك السلطة واذا وجد شخص أنسب منه لهذا المكان سوف يدعمه بكل قوة.





وكشف الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، برنامجه لخوض انتخابات الزمالك.





وكان "العدل" قد قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء، إنه سيستعين بخبرات في مجال التسويق والإعلام والرياضة لدعم الزمالك، مضيفا أن المصالحة الشاملة والمجتمعية داخل نادي الزمالك بداية النجاح.





وأكد المرشح، أنه وارد أن يكون من ضمن فريق عمل نادي الزمالك أمير مرتضى منصور أو أحمد مرتضى منصور وهذا الأمر ممكن للصالح العام وهو الأمر الأهم، والقائمة الخاصة بي لن يكون فيها أي مجاملات ومصلحة الزمالك فقط الحاكم في هذا الأمر.





وأضاف الكاتب والسيناريست، أن قرار ترشحي على انتخابات رئاسة نادي الزمالك نهائي، متابعا أنه ليس لديه أي عدوات في نادي الزمالك وهناك حالة من القبول لقراري.



