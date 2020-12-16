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فن

محمود عبد المغني لزوجته على إنستجرام: كل النجاح اللي إحنا فيه إنتي سببه

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك الفنان محمود عبد المغني صورة تجمعه بزوجته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق محمود عبد المغني، قائلا: " كل النجاح اللي إحنا فيه. إنتي السبب فيه ربنا يخليكي ليا ويكرمنا في عيالنا."

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت ابرز تعليقات المتابعين كالتالي: ربنا يخليكوا لبعض_ ما شاء الله ربنا يحفظكم_ كابل جميل

 

و يعد مسلسل "خيط حرير" آخر أعمال الفنان محمود عبد المغني الذي يعرض الآن للنجمة مي عز الدين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجي، و إخراج إبراهيم فخر.

 

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق يذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON و يعاد الساعة 1.30 صباحًا، و 1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و 3 عصرًا.

 

و يذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني الدرامية مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز. "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.

 

كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير.

 

و كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، وشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

 

و ينتظر محمود عبد المغني عرض مسلسل "شارع 9 " من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة محمود عبد المغنى، رانيا يوسف، أحمد وفيق، نرمين الفقى، هدى الأتربى، صبا الرافعى، أحمد سلامة، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، مخرج منفذ محمود إدريس .

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