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تكنولوجيا

لأول مرة.. تطبيق اجتماعات فيديو مشفرة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
لأول مرة..تطبيق مكالمات
لأول مرة..تطبيق مكالمات فيديو مشفرة
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قسم التكنولوجيا
كشف تطبيق "ساينال" للمراسلات الفورية المجانية عن ميروة جديد هى الأولى فى العالم، وهى تقديم اجتماعات فيديو مشفرة بتقنية من النهاية إلى النهاية مثل التى فى واتسآب وتليجرام لتأمين الرسائل النصية، دون السماح لأي طرف ثالث بالاطلاع عليها.

وبحسب سبوتنيك، فبسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 كثر استخدام تطبيقات محادثات الفيديو سواء بين الأصدقاء والعائلة وحتي العمل، وجاءت الاجتماعات مُؤمّنة تماماً بدرجة أمان كبيرة، لمنع أى تطفل أو تلصص.

ومع إتاحة ساينال لهذه الميزة فهناك تهديد واضح وصريح لمستقبل تطبيق زووم صاحب المشاكل المتعددة، والتى بات استخدامه بشكل شبه يومي فى الكثير من المصالح الحكومية وغيرها من الأماكن التى تتطلب اجتماعات من هذا القبيل.

وللعلم فتطبيق "ساينال" يوفر ميزة إجراء مكالمات ودردشة مشفرة منذ عام 2016، إلا أنه أضاف مؤخرًا ميزة مكالمات الفيديو والاجتماعات المرئية.

ولكن السؤال الأبرز الآن هل ستتم زيادة عدد المشاركين فى مكالمات الفيديو لتساوي نفس العدد الخاص بـ زووم، خاصةً أن الأول يسمح حتي 5 أشخاص فقط، بينما وعدت إدارة التطبيق بزيادة عدد الأشخاص لاحقًا فى أقرب فرصة.

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