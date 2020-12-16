لأول مرة.. تطبيق اجتماعات فيديو مشفرة

كشف تطبيق "ساينال" للمراسلات الفورية المجانية عن ميروة جديد هى الأولى فى العالم، وهى تقديم اجتماعات فيديو مشفرة بتقنية من النهاية إلى النهاية مثل التى فى واتسآب وتليجرام لتأمين الرسائل النصية، دون السماح لأي طرف ثالث بالاطلاع عليها.





وبحسب سبوتنيك، فبسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 كثر استخدام تطبيقات محادثات الفيديو سواء بين الأصدقاء والعائلة وحتي العمل، وجاءت الاجتماعات مُؤمّنة تماماً بدرجة أمان كبيرة، لمنع أى تطفل أو تلصص.



