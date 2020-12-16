السيسي يوجه بمساندة الصناعة الوطنية.. نواب: الصناعات الثقيلة تحتاج إلى خفض أسعار الطاقة.. تمويل بفائدة بسيطة من البنك المركزي للمصانع.. وتطوير التعليم الفني وتأهيل العمالة لكسب المهارات

لتنشيط الصناعة.. برلماني يطالب بمنح قروض حسنة للمشروعات الصغيرة

عضو صناعة النواب يطالب بخفض أسعار الطاقة والضرائب لتشجيع القطاع الخاص

برلماني يطالب بتنفيذ مجمعات صناعية بكل محافظة وفق توجيهات الرئيس

صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك تحتاج لخفض أسعار الطاقة









حظي القطاع الصناعي بجهود وخطوات جريئة من جانب القيادة السياسية ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مختلف طرق الدعم وذلك لإنعاش حركة الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية التي تتمثل في صناعة الحديد والصلب والسيارات بجانب صناعة الأسمنت والسيراميك لما تبلغ من أهمية كبرى في مجالات البناء والتشييد، ذلك المجال الذي تسعى الدولة للنهوض به بسبب دخول مصر في عدد من المشروعات الاستثمارية بالإسكان، فضلا عن مشاركتها مع العراق فى تطوير بنيتها التحتية.











وحول هذا الأمر، أوضح عدد من نواب البرلمان أهم التحديات التي تواجه الصناعات الثقيلة وآليات التعامل مع تلك المعوقات، فضلا عن تقديم بعض الاقتراحات والمطالبات بشأن دمج التعليم الفني بالصناعة، كما أجمعوا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في تحقيق التنمية الشاملة وبتوجيهات الرئيس.









في البداية، قال النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم، لذا وجه الرئيس السيسي باتخاذها نهجا أساسيا ثابتا، كما أن الدولة تسعى الفترة الحالية إلى تنشيط الصناعة المحلية، وذلك من أجل توفير النفقات العامة سواء التكلفة الإنتاجية أو الاستيراد بما يعزز مواردها واستغلالها الاستغلال الأمثل.









وطالب "البلتاجي"، في "تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بتشغيل المصانع المتعثرة عامة وبشكل خاص مصانع الحديد والصلب التي توقف عدد كبير منها سواء نتيجة الديون أو غيره من الأسباب، إضافة إلى مصانع الأسمنت والسيراميك، ويتم ذلك من خلال آليات الشراكة في إطار جذب المستثمرين الأجانب أو رجال الأعمال الوطنيين، وذلك بالتقاسم في رأس المال أو حالة الإيجار، وذلك كخطوة لسداد المديونات القائمة على عدد من المصانع.









وعن التحديات التي تواجه صناعات السيراميك والأسمنت، أشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأمر كله يكمن في الاافتقار إلى الخبرات اللازمة والمهارات الفنية التي تمتلك الكفاءة والحداثة من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد بالتقنيات الطارئة على سوق الصناعة، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة، كذلك الحال في صناعة السيارات.









وأضاف: "هناك آليات عديدة لدوران ترس الصناعة من جديد وأبرزها تدشين الصناعات المغذية والتكميلية التي لها دور قوي وفعال في النهوض بمنظومة الصناعة، وذلك من خلال مد السوق بالمواد الخام والمستلزمات اللازمة التي تدخل في عملية الصناعة، فعلى سبيل المثال دولتا ماليزيا والصين وتجربتهما الناجحة بهذا الشأن".









وعن آليات تشجيع الصناعة المحلية، طالب بإعطاء صغار الصناع وأصحاب الحرف أراضي لإطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة، وذلك في إطار توفير فرص عمل للشباب وبما يحقق للدولة أهدافها، ويتم ذلك وفق إستراتيجية دعم المشروعات الصغيرة بإعطاء قروض حسنة بفوائد منخفضة أو منح قطعة أرض تتخذ مصنعا.









من جانبه، أشاد النائب رضوان الزياتي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار الجهود لاستقرار ودعم الصناعة الوطنية التي هي بمثابة حجر أساس التنمية والانتعاش الاقتصادي، لذا تبحث الحكومة آليات جديدة لنهضتها وتشجيع الشق المحلي منها.









وطالب "الزياتي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة تخفيض أسعار الطاقة ومنح حوافز تسهيلية تتمثل في إعطاء امتيازات أو خفض نسبة من الضرائب المقررة على المصانع، ولا سيما صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك باعتبارها صناعات إستراتيجية، فضلا عن ربط التعليم الفني لكونه محورا رئيسيا بالمنظومة الصناعية من خلال وضع آليات قائمة على تدريب وتأهيل العمالة لكسب المهارات والقدرة على المنافسة، فهو المحور الرئيسي للتغلب على المعوقات.









وعن أهم الآليات الواجب اتباعها لتذليل المعوقات أمام الصناعة، قال النائب إن دمج القطاع الخاص بالمشروعات القومية للدولة سيفرز سيولة مالية كبرى تمكننا من تكثيف دورة العمل المصاحبة بإمكانيات عالية من قبل الخبراء والفنيين لدى هذه الشركات وتكون الشراكة قائمة على مساهمة الحكومة بنسبة تتعدى الـ 50%، وذلك لضمان سير الخطة التنموية بنجاح.









وتابع النائب حديثه قائلا: "لابد من وضع خطة واستراتيجية تقوم على عدد من الضوابط والمعايير التي تتسم بالمرونة وقابلية التنفيذ على الأرض الواقع بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي الذي شهد ارتفاعا في النمو بما يستأنف مسيرة العمل بالتغلب على المعوقات وتذليلها.









في سياق متصل، ثمن النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مساعي الحكومة في تطوير الخطط الاستراتيجية بمجال الصناعة التي من شأنها إدخال مصر السوق العالمية للتصدير بما يضفي لها ميزة التنافسية بالأسواق التجارية والصناعية.









وطالب "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء المجمعات الصناعية بكل محافظة، مما يضخ فرص عمل وفيرة للشباب ويخدم العملية الصناعية خاصة لامتهان عدة مدن لحرف صناعية مؤثرة، على سبيل المثال مدينتا دمياط والمحلة الكبري اللتان تعدان مركزين لصناعة الأثاث والغزل والنسيج.









وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحديات التي تواجه الدولة في تدشين الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات هي الافتقار إلى عناصر مدربة تمتاز بالمهارة والكفاءة، لذا فلابد من إلحاق خريجي كليات الهندسة والدارسين بالتعليم الفني بالمصانع، وذلك لتحقيق هدفين الأول التدريب والتأهيل والثاني الاستفادة من تلك الخبرات فيما بعد، ويعد ذلك في إطار ربط الدراسة بسوق العمل بما يسد الفجوة القائمة بهذا الشأن.









وتابع النائب حديثه قائلا: "هناك خطوات جريئة من الدولة لدعم أصحاب المصانع المتعثرة، والتي ظهرت من خلال مبادرة البنك المركزي وهي سداد المديونيات دون فوائد، فضلا عن إسقاط العوائد المهمشة وغيرها من التسهيلات، فنحن على المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية الشاملة".









واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك".









وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذًا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.









كما وجه الرئيس كذلك بالعمل على استشراف الآفاق الواسعة على المستوى الإقليمي لنشاط الصناعة المحلية في مجال التشييد والإسكان سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي الذي يجمع مصر مع دول الجوار التي لديها طلب مستمر لاستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد التي تتميز بها الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات، وهو إطار تعاون إقليمي يمنح الصناعة المصرية ميزة تفضيلية للنفاذ للأسواق الإقليمية الواعدة.









وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة في مصر، بالإضافة إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وجهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية ذات الصلة.









كما تم استعراض مكونات منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك على مستوى الجمهورية، وما تتمتع به من ميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلًا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة لتشغيل هذه القطاعات.