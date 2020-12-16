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ديني

الأوقاف تجري مسابقة بين الأئمة خريجي كلية اللغات والترجمة للإيفاد الدائم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:19 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من خريجي كلية اللغات والترجمة للإيفاد الدائم (لغات) لعام 2020م، على أن تتوفر في المتقدم الشروط الآتية:

- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل عن ست سنوات للمعينين في محافظاتهم، ولا تقل عن خمس سنوات للحاصلين على الماجستير، أربع سنوات للحاصلين على الدكتوراه، ولا تقل عن ثلاث سنوات للمعينين خارج محافظاتهم.


- أن يكون حاصلًا فى تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين.


- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين:
2019 ـ 2020م.


- أن لا تزيد السن على 55 عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.


- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: "الـقــرآن الكـريم كاملًا – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه - الفقــه وأصولـه - السـيرة النبوية والثقافة العامة ـ اللغة الأجنبية المتخصص فيها".


- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.


- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2014م.

- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.


- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.


 وقالت الوزارة: "تقدم الطلبات على مـوقع الوزارة على الإنترنت (أوقاف أون لاين) فقـط، وذلك اعـتبارًا مـن تاريخ نشر الإعلان في: 16 ديسمبر 2020م ولمدة أسبوعين؛ على أن يكون المتقدم مستوفيًا جميع الشروط، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجري بديوان عام الوزارة على مرحلتين: الأولى تحريرية، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية".

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