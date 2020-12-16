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رياضة

خالد الغندور: الوزير واتحاد الكرة غير مسئولين عن كارثة منتخب الشباب

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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إسراء أشرف
حمل الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب الأزمة التي واجهت الفراعنة، بإصابتهم بفيروس كورونا قبل مواجهة ليبيا، في تونس، بالجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

وكتب الغندور عبر صفحته على "فيسبوك": "كابتن ربيع طلب السفر بدري إلى تونس وقبل المباراة عملوا مسحة جاءت نتيجتها إيجابية لمعظم اللاعبين".

وتابع: "مال الوزير واتحاد الكرة بالموضوع مش فاهم المفروض يمنعوا كورونا مثلا؟".

وتعرض منتخب مصر للشباب لإصابات بالجملة بفيروس كورونا بين صفوف لاعبيه بجانب المدير الفني ربيع ياسين.

واعتبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، منتخب شباب مصر منسحبًا من مباراته الافتتاحية أمام ليبيا، بسبب عدم توافر الحد الأدنى من اللاعبين لخوض المباراة وهو 15 لاعبًا، حيث تواجد 14 لاعب فقط.

وسافر كل من أحمد حسام لاعب الجونة، ومصطفى ميسي لاعب سيراميكا، للحاق ببعثة منتخب الشباب في تونس، ليصبح عدد اللاعبين الجاهزين 16 لاعبا، وهو ما يُمكن منتخب مصر من مواجهة تونس.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب بنظيره التونسي يوم 18 ديسمبر الجاري، ثم يواجه  الجزائر يوم 24 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب يوم 27.
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