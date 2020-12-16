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منوعات

كاميرات المراقبة كشفته.. شاهد | شخص يترك طفله أمام متجر في البرد القارس

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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مريم صليب
بعض الأشخاص لا يستحقون لقب أب أو أم، بل يحتاجون إلى بعض الوقت حتى يكونوا مسئولين عن أفعالهم و الطريقة التي يعاملون أبنائهم بها، و السلوكيات التي يتبعونها والتأكد من قدرتهم من تحمل مسئولية الأاطفال و التربية و تقديم الحب . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الشرطة الامريكية عثرت على طفل بجوار أحد المحلات التجارية في ولاية ميسيسبي كادت أن تتجمد أطرافه من السقيع و ملابسه الخفيفة التي لا تصلح لإرتداؤها في تلك الأاجواء الشتوية الباردة . 

حسب تقرير الشرطة، فإن كاميرات المراقبة المثبتة أعلى المتجر الذي عثر على الطفل بجانبه، أن شخص ما كان يرتدي معطفا و قبعة و كمامة و نظارة شمسية أخفوا ملامحه أحضر الطفل إلى ذلك المكان و تركه مساء أمس . 

وقامت الشرطة بشراء معطفا و ارتداه الطفل بعد أن تحولت حمرة الدم في جسده إلى اللون الأزرق من شدة البرد ، وهذا يوضح أن أطرافه كادت أن تتجمد من البرد و أحضروا طعاما له، و تشير التحقيقات انه إذا تم العثور على والد الطفل سيتم القبض عليه و حرمانه من إبنه 
. وسيبقي في دار لرعاية الأاطفال 
كاميرات المراقبة كشفته.. شاهد | شخص يترك طفله أمام متجر في البرد القارس
كاميرات المراقبة كشفته.. شاهد | شخص يترك طفله أمام متجر في البرد القارس
كاميرات المراقبة كشفته.. شاهد | شخص يترك طفله أمام متجر في البرد القارس
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