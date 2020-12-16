كاميرات المراقبة كشفته.. شاهد | شخص يترك طفله أمام متجر في البرد القارس

بعض الأشخاص لا يستحقون لقب أب أو أم، بل يحتاجون إلى بعض الوقت حتى يكونوا مسئولين عن أفعالهم و الطريقة التي يعاملون أبنائهم بها، و السلوكيات التي يتبعونها والتأكد من قدرتهم من تحمل مسئولية الأاطفال و التربية و تقديم الحب .





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الشرطة الامريكية عثرت على طفل بجوار أحد المحلات التجارية في ولاية ميسيسبي كادت أن تتجمد أطرافه من السقيع و ملابسه الخفيفة التي لا تصلح لإرتداؤها في تلك الأاجواء الشتوية الباردة .





حسب تقرير الشرطة، فإن كاميرات المراقبة المثبتة أعلى المتجر الذي عثر على الطفل بجانبه، أن شخص ما كان يرتدي معطفا و قبعة و كمامة و نظارة شمسية أخفوا ملامحه أحضر الطفل إلى ذلك المكان و تركه مساء أمس .





وقامت الشرطة بشراء معطفا و ارتداه الطفل بعد أن تحولت حمرة الدم في جسده إلى اللون الأزرق من شدة البرد ، وهذا يوضح أن أطرافه كادت أن تتجمد من البرد و أحضروا طعاما له، و تشير التحقيقات انه إذا تم العثور على والد الطفل سيتم القبض عليه و حرمانه من إبنه

. وسيبقي في دار لرعاية الأاطفال