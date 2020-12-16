مهلة 3 أشهر للشركات الاستثمارية المتعثرة بالوادي الجديد لتوفيق أوضاعها

وافق مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي برئاسة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على منح مهلة مدتها 3 أشهر لجميع الشركات لتوفيق أوضاعها، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الجادة في التنفيذ بسحب الأراضي وإعادة طرحها مرة أخري للاستثمار.





كما أطلق المحافظ مبادرة لزراعة أراضي الكثبان الرملية بالطريق الدائري بغرب الموهوب لحماية الطريق من زحف الرمال، وذلك بمنح حزمة من التيسيرات وتخفيض نسبة 50% من الرسوم.





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كما وجه الزملوط بسرعة الانتهاء من تخصيص مساحة 200 فدان كمشروع ظهير زراعي بقرية الشركة 55 بمركز الخارجة وطرحها للمنتفعين من الشباب للبدء في استصلاحها.





وأكد الزملوط ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة ومنحها مهل لتوفيق أوضاعها، مشددا بسحب المساحات غير المستغلة من الشركات غير الجادة وإعادة طرحها بالمزاد العلني لإقامة مشروعات استثمارية أخرى.





وكلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإعداد مذكرة موجهة لوزارة التخطيط توضح موقف مديونية بنك الاستثمار القومي لدي المحافظة وذلك لإمكانية إسقاط غرامات التأخير المحتسبة.





وناقش المحافظ موقف صندوق الإسكان للوقوف على إيرادات ومصروفات الصندوق، حيث وجه بدراسة إنشاء محلات بسور مسجدي ناصر والمجمع الإسلامي الكبير بالخارجة وذلك لخدمة أهالي الأحياء المجاورة، ولتعزيز موارد المساجد للصرف منها علي أعمال التطوير والصيانة.





كما وجه المحافظ بمتابعة مشروعي المنازل الريفية بالقري والإسكان الاجتماعي بمراكز المحافظة، وسرعة الانتهاء من دراسة احتياجات المدن من الوحدات السكنية والقري من المنازل الريفية، وسرعة تسليم عدد 13 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي بالداخلة.





وفي ذات السياق وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتركيب طاقة شمسية للمدارس حسب الاحتياج والكثافة الطلابية، وذلك من موارد تحصيل التبرعات الموجهة لدعم المشروعات التعليمية، وذلك في إطار خطة المحافظة باستخدام الطاقة النظيفة لترشيد الاستهلاك .





وكانت مدرسة الخارجة الثانوية بنين هى المدرسة الأولى على مستوى المحافظة التى يتم تشغيلها بنظام الطاقة الشمسية بالكامل حيث تم استخدام الطاقة الكهربية فى تشغيل كافة الاجهزة وإضاءة المعامل والفصول والاضاءة الليلية بالمدرسة تأكيدا على أن الطاقة الشمسية تمثل أحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التى يمكن الاعتماد عليها بما يوفر تكلفة فواتير الكهرباء الشهرية على إدارة المدرسة بجانب توفير دخلا من عوائد تصدير الفائض إلى الشبكة الموحدة للكهرباء.





وفي سياق متصل وافق محافظ الوادي الجديد، علي توصيل خدمة الانترنت وتشغيل الشبكة الداخلية بالمدرسة ودخول الطلاب علي منصة الإمتحان التجريبي اليوم بنجاح، وذلك استجابة لشكوي طلاب مدرسة أبو منقار الثانوية بالفرافر.