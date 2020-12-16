تعرف على طريقة التقديم على كورسات اللغة بجامعة القاهرة





كورسات جامعة القاهرة ICDL

كورسات جامعة القاهرة 2020

مركز اللغات والترجمة جامعة القاهرة

كلية اللغات والترجمة جامعة القاهرة





يسعى الطلاب بشكل دوري على التعرف على طريقة التقديم على كورسات اللغة بجامعة القاهرة وكورسات ICDL تقدمها جامعة القاهرة لطلابها ، على أيدي متخصصين وعمل تدريبات معتمدة للطلاب على محتويات الكورسات ، كما تخصص الجامعة جهاز خاص بكل طالب ويكون الكورس مكثف في 15 يوم ، كما يتم اتاحتها للطلاب على فترتين

(صباحية ومسائية) كما يتم منح الطلاب شهادات تدريبية معتمدة بعد الانتهاء من الكورس





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ويتم التقديم لـ " كورسات جامعة القاهرة ICDL " من خلال الرابط :





مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة





يقدم مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة طريقة التقديم على كورسات اللغة بجامعة القاهرة بالأضافة إلى العديد من الدورات للطلاب في العديد من المجالات المختلفة مثل اللغات والترجمة، والحاسب الالى والتنمية البشرية ، كما يقدم مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة ، دورات تدريبية في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والايطالية والأسبانية ، إضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة في مجالات الترجمة الأدبية والقانونية والإقتصادية والسياسية .





كما يقوم مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة بتوضيح طريقة التقديم على كورسات اللغة بجامعة القاهرة كافة الدورات التدريبية والخدمات التعليمية في مختلف المجالات والتخصصات ، لجميع الطلاب سواء كان لطلاب المدارس أو الجامعات وكذلك الخريجين والموظفين .





كما يقوم مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة بجانب البرامج الخاصة التي يقدمها للأطفال خلال الأجازة الصيفية، بفتح الباب أمام كبار السن للإلتحاق بدوراته التدريبية المختلفة في كافة المجالات والتخصصات .





كورسات جامعة القاهرة 2020





كورسات جامعة القاهرة 2020 والتي قدمتها لطلابها هذا العام ، إضافة إلى العديد من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات والمجالات ومن ضمن كورسات جامعة القاهرة 2020 والبرامج التدريبية التي قدمتها لطلابها (البرنامج التدريبي لتعلم وإتقان اللغة الانجيلزية بجامعة القاهرة ) وكذلك كورس اللغة الإنجيلزية ويشتمل على 12 مستوى عام ، إضافة إلى 6 مستويات محادثة ، وترجمة ، كما يوضح مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة طريقة التقديم على كورسات اللغة بجامعة القاهرة ، ويكون التقديم من خلال الرابط التالي :







